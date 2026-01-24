Μεντιλίμπαρ: «Έπρεπε να δείξουμε περισσότερα, ο Σιπιόνι προσπάθησε»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη των Πειραιωτών στον αγώνα απέναντι στον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Τι είπε για μεταγραφές.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ , μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Βόλου με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τόνισε πως θα ήθελε να δει περισσότερα πράγματα από την ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του έμπειρου προπονητή:

- Τι είναι αυτό που σας μένει απ’ τον αγώνα;

Ικανοποιημένο με αφήνουν μόνο οι τρεις βαθμοί, λίγα πράγματα από εκεί και πέρα. Δώσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο και έπρεπε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο για να μείνω ικανοποιημένος.

- Είναι κάτι που ξεχωρίσατε από τους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν και δεν είχαν μέχρι τώρα αρκετό χρόνο συμμετοχής; Και ένα σχόλιο για την εμφάνιση του Σιπιόνι.

Αυτό που είπα και πριν, δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο και δημιουργήσαμε λίγα πράγματα. Υπάρχουν αγώνες που κάνεις λίγες ευκαιρίες, κερδίζεις τον αγώνα και είσαι ικανοποιημένος, τώρα όμως δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να ήμασταν διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα μας. Ο Σιπιόνι αγωνίζεται λίγο μέχρι τώρα είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία που σου δίνεται και μπορούμε να πούμε ότι το προσπάθησε σε αυτό το ματς.

- Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση στις μεταγραφές, να περιμένουμε κάτι τις τελευταίες ημέρες;

Δεν γνωρίζω κάτι, φαίνεται πως όλοι περιμένετε κάτι να ακούσετε και θέλετε να έρθει κάποιος. Εγώ είμαι χαρούμενος πάντως που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος.

- Στα χρόνια που βρίσκετε στην ομάδα φαίνεται ότι υπάρχει η νοοτροπία πως ο Ολυμπιακός πάντα παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, ανεξάρτητα ποιοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται, ισχύει κάτι τέτοιο και για την Τετάρτη με τον Άγιαξ;

Αυτή είναι η ιδέα μας, η πρόθεσή μας και θα πάμε εκεί για να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σίγουρα όμως θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα απ’ αυτό που δείξαμε σήμερα.

- Σε περίπτωση πρόκρισής σας την Τετάρτη μπορεί να γίνει ένα ρεκόρ με τέσσερις ελληνικές ομάδες σε νοκ άουτ φάση της Ευρώπης, πιστεύετε ότι η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League έχει δώσει μία άλλη ώθηση στις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη;

Πράγματι θα σήμαινε πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και θα ήταν σημαντικό να προκριθούν τέσσερις ομάδες στην επόμενη φάση. Για να βελτιωθεί το ποδόσφαιρο μίας χώρας δεν είναι να βελτιωθούν μόνο οι παίκτες και να έρθουν οι νίκες, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορές και άλλα πράγματα για να αλλάξει επίπεδο. Σίγουρα η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League έχει δώσει παραπάνω κίνητρο στις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν και αυτές το κάτι παραπάνω.