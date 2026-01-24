Μεντιλίμπαρ: «Όλοι θέλουμε να νικήσουμε τον Άγιαξ»

Οι ατάκες του τεχνικού του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη επί του Βόλου.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε... την υποχρέωση με τον Βόλο. Νίκησε 1-0 την ομάδα της Μαγνησίας, επέστρεψε στην κορυφή και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στον «τελικό» με τον Άγιαξ για την όγδοη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ματς με τον Βόλο δήλωσε: «Θα πρέπει να δημιουργήσεις πιο πολλές ευκαιρίες αν θέλεις να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Τώρα όλοι θέλουμε να νικήσουμε στην Ολλανδία τον Άγιαξ και θα πάμε με αυτή την πρόθεση, θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε. Θα πάμε και θα δούμε τι θα γίνει».

Ο τεχνικός του Βόλου Χουάν Φεράντο τόνισε:

«Το σημαντικό είναι ότι χάσαμε, δεν μου αρέσει να χάνω παιχνίδια. Χάσαμε το παιχνίδι και δεν είμαι ευχαριστημένος όταν χάνω τα παιχνίδια.

Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε δύο ημέρες αποθεραπεία και από την Δευτέρα να κάνουμε προετοιμασία όχι μόνο για τον επόμενο αγώνα, αλλά για τα επόμενα οχτώ».

Σε ερώτηση για το αν είναι ικανοποιημένος από τις χειμερινές μεταγραφές, απάντησε: «Για μένα το πιο σημαντικό είναι να δουλεύω με τους παίκτες που είναι εδώ».