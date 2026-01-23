Ενωσίτες της Αρκαδίας επεφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει στην Τρίπολη.

Στην Τρίπολη βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η αποστολή της ΑΕΚ, παραμονή του αγώνα με τον Αστέρα ΑΚΤOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Κατά την άφιξη του Δικεφάλου στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας έδωσαν το παρών Ενωσίτες, οι οποίοι δημιούργησαν αποθεωτική υποδοχή στο Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Οι φίλοι του Δικεφάλου φώναξαν συνθήματα, ύψωσαν πανό και ζήτησαν αυτόγραφα από τους Κιτρινόμαυρους.

Θυμίζουμε, πως η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της περίπου 2.000 Ενωσίτες που θα φιλοξενηθούν στην έδρα του Αστέρα AKTOR.