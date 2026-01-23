ΑΕΚ: Αποθεωτική υποδοχή στην Τρίπολη (vid)
Στην Τρίπολη βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η αποστολή της ΑΕΚ, παραμονή του αγώνα με τον Αστέρα ΑΚΤOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Κατά την άφιξη του Δικεφάλου στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας έδωσαν το παρών Ενωσίτες, οι οποίοι δημιούργησαν αποθεωτική υποδοχή στο Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Οι φίλοι του Δικεφάλου φώναξαν συνθήματα, ύψωσαν πανό και ζήτησαν αυτόγραφα από τους Κιτρινόμαυρους.
Θυμίζουμε, πως η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της περίπου 2.000 Ενωσίτες που θα φιλοξενηθούν στην έδρα του Αστέρα AKTOR.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.