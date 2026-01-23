Ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει από τους παίκτες της ΑΕΚ απόλυτη προσήλωση στο ματς με τον Αστέρα για να έχει συνέχεια η αντίδραση που βγήκε στο ντέρμπι. Οι σκέψεις του Σέρβου κόουτς της Ένωσης.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το αυριανό (24/1, 19:30) επικίνδυνο ματς στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα με τους κιτρινόμαυρους να θέλουν να δώσουν συνέχεια στη μεγάλη νίκη που σημείωσαν την περασμένη αγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η Ένωση έβγαλε την αντίδραση που έπρεπε, όμως ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του γνωρίζουν πως για να έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία η εμφατική επικράτηση που πέτυχαν θα πρέπει να περάσουν με το διπλό από την Αρκαδία.

Αυτό που θέλει να δει ο Νίκολιτς από τους ποδοσφαιριστές του είναι απόλυτη προσήλωση στο ματς με τον Αστέρα, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του. Ο Σέρβος τεχνικός είχε μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσει τους κιτρινόμαυρους για αυτό το παιχνίδι καθώς για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό δεν υπήρχε μεσοβδόμαδη αγωνιστική υποχρέωση, με τη δυσκολία της ανάλυσης του αντιπάλου λόγω της αλλαγής προπονητή. Και θα ήταν ιδανικό αν η ΑΕΚ πέρναγε με το διπλό ώστε να βρεθεί μόνη στην κορυφή με ματς περισσότερο πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη Κυριακή.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Αστέρα

Ο Νίκολιτς βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να δουλεύει με το σύνολο του ρόστερ του διαθέσιμο καθώς μόνο ο Περέιρα ήταν εκτός, ενώ όπως αποφασίστηκε, στην Τρίπολη δεν θα μπορεί τελικά να υπολογίζεται και ο Γκατσίνοβιτς προκειμένου να εκτίσει τις κάρτες που συμπλήρωσε. Μια κίνηση λογική καθώς τη δεδομένη στιγμή ο Νίκολιτς έχει πληθώρα επιλογών μεσοεπιθετικά, με τον ίδιο να φαίνεται πως έχει στο μυαλό του τον κορμό της ομάδας που επέλεξε κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, οι Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ, ο Ρότα δεξιά στην άμυνα και αριστερά, όπως σχεδόν πριν από κάθε παιχνίδι, η θέση «παίζεται» μεταξύ Πένραϊς και Πήλιου. Ο Μαρίν πρόκειται να ξεκινήσει μαζί με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, αριστερά οι Ζοάο Μάριο και Κοϊτά διεκδικούν τη θέση, δεξιά προβάδισμα έχει ο Λιoύμπισιτς, με την εναλλακτική επιλογή να είναι ο Ελίασον, ενώ στην επίθεση είναι πιθανό μαζί με τον Γιόβιτς να ξεκινήσει πάλι ο Βάργκα, ενώ διαθέσιμος πλέον είναι και ο Ζίνι, ο οποίος επίσης υπάρχει ως σκέψη.