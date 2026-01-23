Η Κηφισιά ανακοίνωσε την παραχώρηση του Παναγιώτη Τζίμα στον Ηρακλή, με τη μορφή δανεισμού.

Όπως αναμενόταν ο, Παναγιώτης Τζίμας θα τελειώσει τη σεζόν στον Ηρακλή. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την παραχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού στους πρωτοπόρους του Βορείου Ομίλου της Super League 2, με τη μορφή δανεισμού.

Mετά την απόκτηση των Νούνελι - Ταβάρες το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο έχει «γεμίσει» στα άκρα της επίθεσης και συνεπώς δεν υπάρχει χώρος για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, με τους Θεσσαλονικείς να «εκμεταλλεύονται» αυτή τη συγκυρία για την αναβάθμιση της γραμμής κρούσης της ομάδας του Γιώργου Πετράκης.

Ο Τζίμας εκτός από τα «φτερά» μπορεί να παίξει πίσω από τον φορ, ενώ στον ΠΑΣ Γιάννινα είχε αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 14 εμφανίσεις, δίχως γκολ ή ασίστ και το συμβόλαιο του με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι έκανε το ίδιο «δρομολόγιο» τόσο ο Γιάννης Νικοπολίδης, επίσης ως δανεικός, όσο και ο Γιώργος Μάναλης, με ελεύθερη μεταγραφή.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την παραχώρηση του Παναγιώτη Τζίμα στην ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου».