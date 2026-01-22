Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Ηρακλής είναι κοντά στην απόκτηση του μεσοεπιθετικού της Κηφισιάς, Παναγιώτη Τζίμα, με τη μορφή δανεισμού.

Ο Ηρακλής πέρασε εκ νέου στην κορυφή της βαθμολογίας του Βορείου Ομίλου της Super League 2, με τη νίκη του επί της Αναγέννησης Καρδίτσας και συνεχίζει τις κινήσεις του στην αγορά, ώστε να πάρει την άνοδο στη Stoiximan Super league. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, o Γηραιός είναι έτοιμος για «Σουπερλιγκάτη» μεταγραφή, καθώς είναι κοντά στην απόκτηση του Παναγιώτη Τζίμα, με τη μορφή δανεισμού από την Κηφισιά.

Mετά την απόκτηση των Νούνελι - Ταβάρες το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο έχει «γεμίσει» στα άκρα της επίθεσης και συνεπώς δεν υπάρχει χώρος για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, με τους Θεσσαλονικείς να «εκμεταλλεύονται» αυτή τη συγκυρία για την αναβάθμιση της γραμμής κρούσης της ομάδας του Γιώργου Πετράκης. Ο Πρεβεζάνος ποδοσφαιριστής εκτός από τα «φτερά» μπορεί να παίξει πίσω από τον φορ, ενώ στον ΠΑΣ Γιάννινα είχε αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης.

Η Κηφισιά είχε αποκτήσει τον Τζίμα ως δανεικό από τον Αστέρα AKTOR τον περασμένο Γενάρη, μετά την παραχώρηση του Ανδρέα Τεττέη στον Παναιτωλικό, με τον 24χρονο να προσφέρει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League 2, έχοντας 9 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 3 ασίστ.

Στο Ζηρίνειο έμειναν ικανοποιημένοι από τον Τζίμα και το καλοκαίρι τον απέκτησαν με μεταγραφή από τους Αρκάδες. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 14 εμφανίσεις, δίχως γκολ ή ασίστ. Αξιοσημείωτο πως ο Ηπειρώτης μεσοεπιθετικός δεν ταξίδεψε την περασμένη αγωνιστική με την αποστολή της Κηφισιάς στις Σέρρες.

Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι έκανε το ίδιο «δρομολόγιο» και ο Γιάννης Νικοπολίδης και εκείνος ως δανεικός.