Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ με κάθε επισημότητα είναι ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τρία χρόνια στη Φινλανδία και στην Ελσίνκι.

Μετά την περίπτωση του Ζορντάν Φέρι , ο ΟΦΗ κινήθηκε άμεσα και έκανε δικό του με κάθε επισημότητα τον Γιώργο Κανελλόπουλο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Κρητικούς.

Ο 26χρονος χαφ ήταν για τρία χρόνια στη Φινλανδία και την Ελσίνκι και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Γιώργου Κανελλόπουλου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας 2,5 ετών.

Ο 26χρονος μέσος, γεννημένος στις 29/1/2000, ανήκε εδώ και τρία χρόνια στην Ελσίνκι, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέκτησε το κύπελλο Φινλανδίας, ενώ το 2023 αναδείχθηκε πρωταθλητής Φινλανδίας, κατακτώντας και το League Cup.

Συνολικά στο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα αγωνίστηκε σε 109 παιχνίδια, με απολογισμό 3 γκολ και 11 ασίστ.

Επίσης, μετρά 16 συμμετοχές σε προκριματικά Champions League, Europa League και Conference League, ενώ έχει και 12 συμμετοχές στους ομίλους του Conference League.

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο οποίος έχει χριστεί οκτώ φορές διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Αστέρα Τρίπολης, ενώ αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα σε 29 αναμετρήσεις.

Γιώργο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»