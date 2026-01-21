Ο ΟΦΗ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Έλληνα χαφ, Γιώργο Κανελλόπουλο, για συμβόλαιο έως το 2028.

Ο ΟΦΗ από τη στιγμή που εγκατέλειψε την περίπτωση του Ζορντάν Φέρι δεν άφησε να χαθεί περισσότερος χρόνος, κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε τον χαφ που αναζητούσε στην αγορά. Ο λόγος για τον Γιώργο Κανελλόπουλο.

Ο Όμιλος έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον 26χροο (29/1/2000) Έλληνα μέσο, ο οποίος από τις αρχές του χειμώνα έμεινε ελεύθερος από την Ελσίνκι, στην οποία αγωνιζόταν τα προηγούμενα τρία χρόνια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέκτησε το κύπελλο Φινλανδίας, ενώ το 2023 αναδείχθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του, ενώ κατέκτησε και το League Cup.

Συνολικά την προηγούμενη τριετία έπαιξε σε 109 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 28 ήταν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας 11 ασίστ και 3 γκολ. Ο Λάκωνας box to box μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα ΑΚΤΟR, με τον οποίο έχει 29 ματς στη Stoiximan Super League.

Η πρώτη επαφή με τον Κανελλόπουλο έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς πρόκειται για διαίτερα ενδιαφέρον προφίλ ποδοσφαιριστή, το οποίο ταιριάζει στα θέλων του Χρήστου Κόντη, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Τότε είχε ζητήσει χρόνο για να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να στραφεί σε άλλες λύσεις, αλλά από την προηγούμενη εβδομάδα οι Κρητικοί επανήλθαν στην υπόθεση και έφτασαν σε συμφωνία.

Ο Κανελλόπουλος θα βρίσκεται αύριο (22/1) στο Ηράκλειο, θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσει και εφόσον είναι όλα καλά θα υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών με τον ΟΦΗ.