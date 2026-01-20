Ο ΟΦΗ εγκατέλειψε την περίπτωση του Ζορντάν Φέρι από τη στιγμή που δεν τα βρήκε με τη Σαμπντόρια και έχει προχωρήσει τις επαφές του με άλλον χαφ.

Στη Γαλλία έγραψαν πως ο Ζορντάν Φέρι δεν θα συνεχίσει στον ΟΦΗ επειδή οι Κρητικοί δεν τα βρήκαν με τη Σαμπντόρια, με την οποία δεσμεύεται ο 34χρονος χαφ έως το καλοκαίρι του 2027. Το δημοσίευμα είναι ανακριβές, καθώς ναι μεν δεν θα προχωρήσει η περίπτωση του έμπειρου μέσου, όμως για διαφορετικό λόγο.

Από τον Δεκέμβρη ο Χρήστος Κόντης εχει εγκρίνει κάποια προφίλ ποδοσφαιριστων για ενίσχυση της ομαδας στη μεσαία γραμμή κι ένα εξ αυτών ήταν του Φέρι. Οι δυο πλευρές τα είχαν «βρει», ώστε ο Γάλλος χαφ να μετακομίσει ως ελεύθερος στο Ηράκλειο το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, έχοντας προφοική συμφωνία για συμβόλαιο ως το καλοκαίρι, όμως πλέον είμαστε στις 20 Ιανουαρίου και αυτό δεν έγινε.

Απο τη στιγμή που ο έμπειρος χαφ άργησε πολυ να λύσει τη συνεργασία με τη Σαμπντόρια, οι Κρητικοί αποφάσισαν να μην τον περιμένουν και εγκατέλειψαν την περίπτωση του. Από πλευράς ΟΦΗ έχουν ήδη προχωρήσει τις συζητήσεις τους με ποδοσφαιριστή που ήταν εξαρχής στα προφίλ που ειχε ξεχωρίσει ο Κόντης και αναμένεται να έχουμε σύντομα εξελίξεις.

Όσον αφορά στα περί μη συμφωνίας του Ομίλου με το κλαμπ της Γένοβας κάτι τέτοια δεν υφίσταται, καθώς ουδέποτε υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο κλαμπ. Η μόνη επαφή που είχε ο ΟΦΗ με τη Σαμπντόρια ήταν ώστε να εξασφαλίσει την άδεια ώστε να διαπραγματευτεί με τον Φέρι.