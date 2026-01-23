Ο Ολυμπιακός δείχνει να προχωρά το μεταγραφικό μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Βραζιλιάνο winger της Ρίο Άβε. Παραμένει το καλό κλίμα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Καμπί.

Αντρέ Λουίζ λοιπόν. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες έγινε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτής της μεταγραφής για τον Ολυμπιακό.

Υπήρξαν οι πρώτες επαφές των ανθρώπων των Πειραιωτών με το γραφείο μάνατζερ που εκπροσωπεί τον Βραζιλιάνο ακραίο της Ρίο Άβε και το κλίμα ήταν καλό, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτήν την περίπτωση. Εξάλλου οι agents του παίκτη είχαν συνδεθεί - και βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν στην σχετική υπόθεση - με το μεταγραφικό story με την Μπενφίκα και τον 23χρονο παίκτη (που αν και ακραίος παίζει σχεδόν σε όλες τις θέσεις στην επίθεση). Σε μία μεταγραφική περίπτωση που όπως όλα δείχνουν δεν θα προχωρήσει.

Κατά τα άλλα το πολύ καλό κλίμα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Καμπί καλά κρατεί. Η πρόταση που έχει στα χέρια του για ένα καινούριο συμβόλαιο είναι εξαιρετική για τα ελληνικά δεδομένα ενώ ο ίδιος συγκινήθηκε και χάρηκε παράλληλα πολύ και με την κίνηση του Ολυμπιακού να τον φέρει πίσω με ιδιωτικό τζετ από την πατρίδα του αλλά και με την υποδοχή που είχε στον αγώνα με την Λεβερκούζεν.



