Αλγκουαθίλ: «Θέλουμε να κάνουμε 6 νίκες γιατί έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες»

Ο Βάσκος προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έκανε τις επισημάνσεις του πριν από το Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας ανέλυσε τις σκέψεις του. Πιο συγκεκριμένα είπε:

Για την προσέγγισή του για το παιχνίδι: Για αύριο το πιο σημαντικό είναι να νικήσουμε. Με τον μέγιστο σεβασμό προς τον αντίπαλο θα μπούμε στο παιχνίδι με μόνο στόχο τη νίκη. Ο στόχος είναι η νίκη Εάν μπορούμε με παραπάνω από ένα γκολ διαφορά θα ήταν θετικό. Αύριο θα είναι σαν ένας τελικός οπότε εάν νικήσουμε με πάνω από ένα γκολ θα ήταν καλό.

Για τον κόσμο και τους τραυματίες: Για τον Μπέιλι δεν μπορώ - δεν μπορούμε - να πω και πολλά. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Προπονείται με την ομάδα αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε και να ρισκάρουμε και περιμένουμε τις οδηγίες των γιατρών. Για τον κόσμο δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι για το αποτέλεσμα. Υπόσχομαι ότι όποιος παίκτης φορά το σήμα παίζει με τρόπο που να υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σήμα αυτό.

Για τη Σπάρτα: Ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει το πιο καλό επίπεδο σε όλα τα σημεία. Η Σπάρτα είναι πολύ δυνατή ομάδα με πάρα πολλά δυνατά στοιχεία. Ενα από αυτά είναι η δύναμή τους. Και οι πλάγιοι και ο φορ είναι πολύ καλοί. Έχει βλάψει τους αντιπάλους τους από στατικές μπάλες. Παίζει έξυπνα και ποιοτικά και δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος

Για τους 3 χαφ και το εάν θα συνυπάρξουν οι Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα: Και οι 3 (Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα) είναι σε πολύ καλή στιγμή. Μιλάμε και για την επιστροφή του Σα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον Φορτούνη και τον Μπέιλι που θα αποφασίσουμε στην προπόνηση.

Για την ομάδα: Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από πολλά που έχω δει ως τώρα. Μία καλή ομάδα έχει πάντα πράγματα να διορθώσει. Παίρνουμε χρόνο αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Δεν θα μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τις 5 νίκες. Θέλουμε να κάνουμε 6 νίκες και να συνεχίσουμε γιατί έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Από την άποψη των παικτών είμαι πολύ ευχαριστημένος αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί.

Την ευρωπαϊκή κατάταξη των ομάδων και εάν τη σκέφτεται: Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι η νίκη. Θέλουμε να κερδίζουμε. Ξέρουμε ότι η υποχρέωση στον Ολυμπιακό είναι πάντα να νικάμε.