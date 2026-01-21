Ο Κώστας Νικολακόπουλος ξεκαθάρισε στους Galacticos by Interwetten το τοπίο γύρω από τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού με τον Αντρέ Λουίζ να είναι ψηλά στη λίστα.

Μετά τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν για το Champions League (2-0), ο Ολυμπιακός κοιτάει το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο και την ίδια στιγμή προχωρά τις μεταγραφικές υποθέσεις που έχει κυκλώσει για την ενίσχυση του ρόστερ.

Όπως είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten , ο Αντρέ Λουίζ είναι ο ποδοσφαιριστής που θέλει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση στα εξτρέμ και έχει δοθεί προτεραιότητα στην περίπτωσή του με τους Πειραιώτες να κινούνται για την απόκτησή του.

Ο 23χρονος εξτρέμ της Ρίο Άβε εντυπωσιάζει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και η Μπενφίκα δείχνει να κάνει βήματα πίσω στην περίπτωσή του παρότι είχε μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του. Η πορτογαλική ομάδα ζητά να πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης που έχει η οποία κινείται στα 20 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν μπορούν να βγάλουν από τα ταμεία τους οι «αετοί».

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής των 7 γκολ και των 6 ασίστ σε 18 παιχνίδια φέτος δεν είναι ο μοναδικός στόχος για τους εξτρέμ καθώς τόσο ο Τιάγκο Παλάσιος όσο και ο Μαχέρ Καρίσο είναι στη λίστα ωστόσο είναι ιδιαίτερα ακριβοί σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού καθώς τα ποσά τους μίνιμουμ κινούνται στα 6 με 7 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος έκανε ειδική αναφορά στον Μπρόζοβιτς που ακούστηκε για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.