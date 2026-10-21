Europa League: Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν οι πιο φορμαρισμένες ομάδες
Τις πιο φορμαρισμένες ομάδες από αυτές που μετέχουν στη League Phase του Europa League ξεχώρισε η UEFA, με Λεβερκούζεν και Ολυμπιακό να φιγουράρουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Οι Ασπιρίνες, που την Πέμπτη (22/10) θα φιλοξενηθούν από τον ΟΦΗ και οι Πειραιώτες είναι οι μοναδικοί σύλλογοι που τρέχουν σερί πέντε νικών σε όλες τις διοργανώσεις, με δύο εξ αυτών να έχουν σημειωθεί στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του εν λόγω θεσμού.
Πίσω από την κορυφαία δυάδα, βρίσκουμε την Ομόνοια, που προέρχεται από 4-1-0, με Μπενφίκα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Λιόν να έχουν να επιδείξουν τέσσερις νίκες και μία ήττα στο διάστημα αυτό. Την οκτάδα, συμπληρώνουν η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού, Σπάρτα Πράγας, με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, που έχουν τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στους πέντε τελευταίους αγώνες τους.
Leverkusen and Olympiacos in 🔝 form winning five out of their last five games heading into MD3 😤 #UELform | @JustEatTakeaway https://t.co/oVj4sjhu4Z— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2026
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