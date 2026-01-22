Πανιώνιος: Τρομερό βίντεο για την Ακαδημία με τον Κρόμπα να είναι ο πατέρας που... δεν πρέπει να είσαι! (vid)
«Τα όνειρα ανήκουν στα παιδιά».
Μ' αυτό το μήνυμα η Ακαδημία του Πανιωνίου, δημιούργησε ένα τρομερό video μέσω του οποίου περνάει το μήνυμα για το πώς δεν πρέπει να είναι οι γονείς στην εξέδρα.
Ο ηθοποιός και φίλος του Πανιώνιου, Αντώνης Κρόμπας, είναι ο κλασικός πατέρας που φωνάζει στο παιδί του για τις επιλογές του μέσα στο παιχνίδι. Και κάπου εκεί έρχονται τα παιδιά για να περάσουν τη φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα της Πλατείας.
«Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε. Όταν οι γονείς γίνονται προπονητές ή διαιτητές μας αγχώνουν. Μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε το παιχνίδι. Δεν θέλουμε υποδείξεις και διαμαρτυρίες». Λόγια από τα παιδιά που τα... λένε ΟΛΑ!
Το βίντεο το οποίο επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραστεφανής:
