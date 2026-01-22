Η Ακαδημία του Πανιωνίου, δημιούργησε ένα εξαιρετικό βίντεο, με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Κρόμπα, ο οποίος δείχνει το πώς δεν πρέπει να είναι οι γονείς.

«Τα όνειρα ανήκουν στα παιδιά».

Μ' αυτό το μήνυμα η Ακαδημία του Πανιωνίου, δημιούργησε ένα τρομερό video μέσω του οποίου περνάει το μήνυμα για το πώς δεν πρέπει να είναι οι γονείς στην εξέδρα.

Ο ηθοποιός και φίλος του Πανιώνιου, Αντώνης Κρόμπας, είναι ο κλασικός πατέρας που φωνάζει στο παιδί του για τις επιλογές του μέσα στο παιχνίδι. Και κάπου εκεί έρχονται τα παιδιά για να περάσουν τη φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα της Πλατείας.

«Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε. Όταν οι γονείς γίνονται προπονητές ή διαιτητές μας αγχώνουν. Μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε το παιχνίδι. Δεν θέλουμε υποδείξεις και διαμαρτυρίες». Λόγια από τα παιδιά που τα... λένε ΟΛΑ!

Το βίντεο το οποίο επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραστεφανής: