Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε το ταξίδι του Ολίμπιου Μορουτσάν στο Βουκουρέστι για να τελειώσει η μεταγραφή του στη Ραπίντ.

Θέμα ωρών είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολίμπιου Μορουτσάν στη Ραπίντ Βουκουρεστίου καθώς και η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε το ταξίδι του Ρουμάνου μέσου στη χώρα του ούτως ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία του με την ομάδα της χώρας του. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Digi Sports, ο λόγος της καθυστέρησης στην επικύρωση της συμφωνίας έχει να κάνει με οφειλές του Άρη προς τον ποδοσφαιριστή, τονίζοντας επίσης ότι οι ετήσιες απολαβές του παίκτη στην ελληνική ομάδα πλησιάζουν τα 800.000 ευρώ!

Επί της ουσίας, ο Άρης έδωσε άδεια στον ποδοσφαιριστή για να ταξιδέψει στη Ρουμανία με σκοπό την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και την απεμπλοκή από ένα υψηλότατο συμβόλαιο. Ο Μορουτσάν αποτέλεσε μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού αλλά και τις λιγότερο ουσιαστικές σε επίπεδο αγωνιστικής προσφοράς.