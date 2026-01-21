Ο πρόεδρος της Ραπίντ Βουκουρεστίου επιβεβαίωσε την προφορική συμφωνία με τον Ολίμπιου Μορουτσάν και σημείωσε ότι τον περιμένει στη Ρουμανία.

Θέμα χρόνου είναι η επικύρωση της συμφωνίας για την παραχώρηση του Ολίμπιου Μορουτσάν από τον Άρη στη Ραπίντ Βουκουρεστίου. Πέραν των διαδοχικών δημοσιευμάτων αλλά και των τοποθετήσεων του ατζέντή του, δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της ρουμανικής ομάδας, Βίκτορ Αντζελέσκου, σημειώνοντας ότι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη (22/1), ο έμπειρος μέσος θα είναι στην πατρίδα του για να ενσωμστωθεί στις προπονήσεις της νέας ομάδας του.

«Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να επιλύσει ορισμένες καταστάσεις με τη Γαλατασαράι και τον Άρη. Είναι ένα θέμα που τον αφορά. Περιμένουμε να φτάσει σήμερα ή αύριο. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει ακόμα να λύσει κάποια προβλήματα που δεν σχετίζονται με τον σύλλογο της Ραπίντ. Από όσο γνωρίζουμε, πρόκειται να τα λύσει», είπε. Μάλιστα, διέψευσε τις πληροφορίες που θέλουν τον Μορουτσάν να έχει υπογράψει συμβόλαιο με μηνιαίως απολαβές περί των 40.000 ευρώ.