Άρης: Στη Ραπίντ περιμένουν τον Μορουτσάν στη Ρουμανία
Θέμα χρόνου είναι η επικύρωση της συμφωνίας για την παραχώρηση του Ολίμπιου Μορουτσάν από τον Άρη στη Ραπίντ Βουκουρεστίου. Πέραν των διαδοχικών δημοσιευμάτων αλλά και των τοποθετήσεων του ατζέντή του, δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της ρουμανικής ομάδας, Βίκτορ Αντζελέσκου, σημειώνοντας ότι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη (22/1), ο έμπειρος μέσος θα είναι στην πατρίδα του για να ενσωμστωθεί στις προπονήσεις της νέας ομάδας του.
«Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να επιλύσει ορισμένες καταστάσεις με τη Γαλατασαράι και τον Άρη. Είναι ένα θέμα που τον αφορά. Περιμένουμε να φτάσει σήμερα ή αύριο. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει ακόμα να λύσει κάποια προβλήματα που δεν σχετίζονται με τον σύλλογο της Ραπίντ. Από όσο γνωρίζουμε, πρόκειται να τα λύσει», είπε. Μάλιστα, διέψευσε τις πληροφορίες που θέλουν τον Μορουτσάν να έχει υπογράψει συμβόλαιο με μηνιαίως απολαβές περί των 40.000 ευρώ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.