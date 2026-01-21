Όπως αναμενόταν, η Μάντοβα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Μετά τον Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ομόνοια και ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος παραχωρήθηκε και επίσημα, με τον 22χρονο Έλληνα στόπερ να συνεχίζει στη Μάντοβα, όπως είχατε διαβάσει σε προηγούμενο ρεπορτάζ.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Μάντοβα για να δώσει με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν τον Χρυσόπουλο, ενώ στο deal μπήκε και οψιόν αγοράς του Έλληνα στόπερ για το καλοκαίρι.

Ο Χρυσόπουλος είχε επιστρέψει στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν στην ΑΕΚ έπειτα από τον περσινό δανεισμό του στην Ανόρθωση, ενώ είχε τοποθετηθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα αποτελώντας έναν από τους τέσσερις γηγενείς μαζί με τους Μάνταλο, Ρότα και Πήλιο.

Πλέον με την παραχώρησή του αδειάζει μια θέση στους γηγενείς ενόψει και της υποβολής της νέας λίστας τον Φεβρουάριο. Ο Χρυσόπουλος φέτος πραγματοποίησε μόλις τρεις συμμετοχές, ενώ σκόραρε και το πρώτο του τέρμα με τους κιτρινόμαυρους στο εμφατικό 0-5 επί του Παναιτωλικού.