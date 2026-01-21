Η ΑΕΚ παραχωρεί τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο ως δανεικό στη Μάντοβα, ενώ η Ομόνοια πρόκειται να ανακοινώσει τον Μόουζες Οντουμπάτζο.

Σε διαδικασία παραχώρησης δύο παικτών βρίσκεται η ΑΕΚ. Η μία περίπτωση είναι γνωστή από χθες και αφορά τον Μόουζες Οντουμπάτζο έπειτα από τη συμφωνία που έκλεισε με την Ομόνοια για τη μεταγραφή του εκεί.

Ο 32χρονος Άγγλος δεξιός μπακ, όπως αναφέρουν στην Κύπρο, βρίσκεται ήδη στο Νησί για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνοια αποχωρώντας από την ΑΕΚ μετά από 24 εμφανίσεις και ένα γκολ.

Παράλληλα από τους κιτρινόμαυρους θα υπάρξει κι άλλη αποχώρηση ενός παίκτη που δεν υπολογίζεται τη δεδομένη στιγμή καθώς ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στην ιταλική Μάντοβα που αγωνίζεται στη Serie B.

Τις τελευταίες μέρες στην Ιταλία θεωρούσαν δεδομένη τη μετακίνηση του 22χρονου Έλληνα στόπερ στη Μάντοβα, με την οποία πράγματι σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ένωση έδωσε τα χέρια για δανεισμό του ως το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς.

Ο Χρυσόπουλος είχε αγωνιστεί πέρυσι ως δανεικός στην κυπριακή Ανόρθωση. Τη φετινή σεζόν επέστρεψε στην ΑΕΚ και έμεινε στο ρόστερ της μπαίνοντας και στην ευρωπαϊκή λίστα. Πραγματοποίησε μόλις τρεις συμμετοχές, ενώ σκόραρε και το πρώτο του τέρμα με τους κιτρινόμαυρους στο εμφατικό 0-5 επί του Παναιτωλικού.