Ολυμπιακός: Η πιθανή απόκτηση του Κουιαμπάνο θα ανοίξει τον δρόμο για τον Τσιμίκα στη Νότιγχαμ σύμφωνα με τους Άγγλους
Ο Νικολό Σίρα αναφέρθηκε στην περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα και στη πρόωρη διακοπή του δανεισμού από τη Ρόμα, με τη Νότιγχαμ να έχει μπει δυναμικά στο... παιχνίδι της απόκτησης του.
Αυτό επιβεβαίωσε και το «Athletic», το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο αγγλικός σύλλογος έχει βάλει στο... μάτι τον Έλληνα ακραίο μπακ για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να αποχωρήσει ο Κουιαμπάνο.
Ο 22χρονος αμυντικός επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Μποταφόγκο, έπαιξε με την Κ21 κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι να αποχωρήσει, με τη Ρίο Άβε ή τον Ολυμπιακό να αποτελούν τους προορισμούς που μοιάζουν πιο εφικτοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ταλαντούχος αμυντικός ακούγεται για τους «ερυθρολεύκους» όμως αυτή τη φορά συνδυάζεται και με την περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα.
