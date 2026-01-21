Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, ο Κουιαμπάνο βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και παρουσιάζουν ως πιθανότερο προορισμό την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Ο Νικολό Σίρα αναφέρθηκε στην περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα και στη πρόωρη διακοπή του δανεισμού από τη Ρόμα, με τη Νότιγχαμ να έχει μπει δυναμικά στο... παιχνίδι της απόκτησης του.

Αυτό επιβεβαίωσε και το « Athletic », το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο αγγλικός σύλλογος έχει βάλει στο... μάτι τον Έλληνα ακραίο μπακ για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να αποχωρήσει ο Κουιαμπάνο.