Τσιμίκας: Τελειώνει από Ρόμα και ενδιαφέρον της Νότιγχαμ σύμφωνα με τους Ιταλούς
Δεν πέρασε και το καλύτερο εξάμηνο στη Ρόμα ο Κώστας Τσίμικας, με την πορεία του στον ιταλικό σύλλογο να δείχνει ότι θα τελειώσει πρόωρα καθώς η ομάδα της Ρώμης ετοιμάζεται να... σπάσει τον δανεισμό του και να επιστρέψει στη Λίβερπουλ.
Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, ο οποίος έγραψε στα social media ότι η απόφαση έχει παρθεί και ο Έλληνας ακραίος μπακ θα επιστρέψει στη Νησί ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ωστόσο η πηγή τονίζει ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει μπει δυνατά στην περίπτωση του και ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.
Kostas #Tsimikas’ story at #ASRoma seems over. #Roma and #Liverpool are working to find a solution. #NottinghamForest have shown interest in the left back fof a loan with the option to buy. #transfers #NFFC https://t.co/2GHGxQKxoA— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2026
