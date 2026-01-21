Τσιμίκας: Τελειώνει από Ρόμα και ενδιαφέρον της Νότιγχαμ σύμφωνα με τους Ιταλούς

Νότης Χάλαρης
ΤΣΙΜΙΚΑΣ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται ότι μπαίνει στην κούρσα για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα από τη Λίβερπουλ καθώς η Ρόμα είναι έτοιμη να... τερματίσει τον δανεισμό του.

Δεν πέρασε και το καλύτερο εξάμηνο στη Ρόμα ο Κώστας Τσίμικας, με την πορεία του στον ιταλικό σύλλογο να δείχνει ότι θα τελειώσει πρόωρα καθώς η ομάδα της Ρώμης ετοιμάζεται να... σπάσει τον δανεισμό του και να επιστρέψει στη Λίβερπουλ.

Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, ο οποίος έγραψε στα social media ότι η απόφαση έχει παρθεί και ο Έλληνας ακραίος μπακ θα επιστρέψει στη Νησί ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ωστόσο η πηγή τονίζει ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει μπει δυνατά στην περίπτωση του και ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

 
