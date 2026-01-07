Ο Ολυμπιακός εκτός απροόπτου, θα πάρει δανεικό τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ της Νότιγχαμ Φόρεστ Κουιαμπάνο εφόσον βέβαια προκύψει η αποχώρηση του Μπρούνο.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ρεπόρτερ από τη Βραζιλία.

Οι Πειραιώτες αναζητούν αριστερό μπακ και ο εκλεκτός εδώ και μέρες φαινόταν ότι ήταν ο Κουιαμπάνο ή Λουίς Εντουάρντο Σοάρες ντα Σίλβα, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Ο Κουϊαμπάνο γεννήθηκε στις 6/2/2003 στην Κουιάμπα της Βραζιλίας, έχει ύψος 1,79 και με την ελπίδων της χώρας του έχει δύο συμμετοχές.

Ο Κουιαμπάνο θα έρθει με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029. Η αγγλική ομάδα τον απέκτησε τον Γενάρη του 2025 και τον δάνεισε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του περασμένου έτους στη Μποταφόγκο. Με τη συγκεκριμένη ομάδα είχε το 2025 μία φοβερή πορεία. Μέτρησε 47 συμμετοχές, 6 γκολ και 5 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του με τη Μποταφόγκο, από την οποία τον πήρε η Νότιγχαμ έχει 77 αγώνες, 10 γκολ και 7 ασίστ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην Γκρέμιο, όπου είχε 18 ματς και 2 γκολ.

Όλα αυτά βέβαια υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Ποιό είναι αυτό; Το να μπορέσει ν' αποχωρήσει ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος απασχολεί τουρκικούς συλλόγους και ιδιαίτερα την Τραμπζονσπόρ. Σε μία τέτοια αποχώρηση θα μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Βραζιλιάνου.

Η πρώτη επαφή του ταλαντούχου αριστερού μπακ με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήρθε μέσα από τη Γκρέμιο U20, με συμμετοχές στο Brasileiro U20 και στο Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) το 2022, όπου ξεχώρισε με γκολ και ασίστ.

Το 2023 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γκρέμιο, αγωνιζόμενος στη Série A, στο Copa do Brasil και στο Campeonato Gaúcho, καταγράφοντας γκολ και σημαντικό χρόνο συμμετοχής.

Το 2024 μεταγράφηκε στην Μποταφόγκο, όπου άρχισε να καθιερώνεται. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στο Brasileirão Série A, στο Copa do Brasil και στο Copa Libertadores. Αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο, σημειώνοντας γκολ, ασίστ και σημαντικό αριθμό λεπτών συμμετοχής.

Ο Κουιαμπάνο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, συνδυάζει ταχύτητα, τεχνική και είναι εξαιρετικά δραστήριος στο επιθετικό κομμάτι.