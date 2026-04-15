Την βραδιά - έπος του Ολυμπιακού με την πρόκριση απέναντι στην Φενέρ το 2024 με έναν Τζολάκαρο στο τέρμα θυμήθηκε η UEFA.

Η UEFA ανέβασε το βιντεάκι με τις εκτελέσεις των πέναλτι στο Φενέρ - Ολυμπιακός. Εκεί που ο τεράστιος εκείνο το βράδυ Τζολάκης έδωσε την πρόκριση στους Πειραιώτες κόντρα στην Φενέρ στην Τουρκία για να έρθει μετά εν έτει 2024 το ιστορικό ερυθρόλευκο Conference.

Η σειρά των πέναλτι