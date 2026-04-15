Ολυμπιακός: Το reminder της UEFA για την βραδιά πρόκρισης επί της Φενέρ
Την βραδιά - έπος του Ολυμπιακού με την πρόκριση απέναντι στην Φενέρ το 2024 με έναν Τζολάκαρο στο τέρμα θυμήθηκε η UEFA.
Η UEFA ανέβασε το βιντεάκι με τις εκτελέσεις των πέναλτι στο Φενέρ - Ολυμπιακός. Εκεί που ο τεράστιος εκείνο το βράδυ Τζολάκης έδωσε την πρόκριση στους Πειραιώτες κόντρα στην Φενέρ στην Τουρκία για να έρθει μετά εν έτει 2024 το ιστορικό ερυθρόλευκο Conference.
Η σειρά των πέναλτι
- Ελ Καμπί: το έβαλε
- Τάντιτς: το απέκρουσε ο Τζολάκης
- Ελ Αραμπί: το έπιασε ο Λιβάκοβιτς
- Μπατσουαγί: το έβαλε
- Ορτα: το έβαλε
- Ουντέρ: το έπιασε ο Τζολάκης
- Μασούρας: το έβαλε
- Ντζίκου: το έβαλε
- Ροντινέι: το έβγαλε ο Λιβάκοβιτς
- Μπονούτσι: το έπιασε ο Τζολάκης
Fenerbahçe 🆚 Olympiacos
Penalty shoot-out in the 23/24 quarter-final 🍿#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/13VTrRTPYL
