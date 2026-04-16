Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (16/4) αθλητικών μεταδόσεων.

Πέμπτη σήμερα (16/4) και το αθλητικό μενού είναι αρκετά πλούσιο, με το ελληνικό ενδιαφέρον έντονο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Η αρχή βέβαια γίνεται στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta, όπου οι Galacticos by Interwetten σας βάζουν στο κλίμα της σπουδαίας ρεβάνς της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ακολουθεί στις 18:00 και πάλι στο κανάλι του Gazzetta το «Ξέρεις από μπάλα», με συζήτηση λίγες ώρες πριν τη σέντρ στην Allwyn Arena.

Στις 21:15 (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο και με νίκη ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια της Euroleague στην πρώτη θέση. Και στις 22:00 (Cosmote Sport 2 / ANT1), η ΑΕΚ περιμένει τη Ράγιο, θέλοντας να επιστρέψει από το 3-0 με το οποίο έχασε στη Μαδρίτη και να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League.

Η βραδιά ολοκληρώνεται που αλλού, στο YouTube του Gazzetta, όπου η ομάδα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει στις 23:00 τα όσα έγιναν στο ματς του Ολυμπιακού και τα όσα... περιμένουμε στο αυριανό (17/4) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές.

