Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το ''Ξέρεις από μπάλα'', το Gazz Floor και οι μάχες ΑΕΚ και Ολυμπιακού
Πέμπτη σήμερα (16/4) και το αθλητικό μενού είναι αρκετά πλούσιο, με το ελληνικό ενδιαφέρον έντονο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Η αρχή βέβαια γίνεται στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta, όπου οι Galacticos by Interwetten σας βάζουν στο κλίμα της σπουδαίας ρεβάνς της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο.
Ακολουθεί στις 18:00 και πάλι στο κανάλι του Gazzetta το «Ξέρεις από μπάλα», με συζήτηση λίγες ώρες πριν τη σέντρ στην Allwyn Arena.
Στις 21:15 (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο και με νίκη ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια της Euroleague στην πρώτη θέση. Και στις 22:00 (Cosmote Sport 2 / ANT1), η ΑΕΚ περιμένει τη Ράγιο, θέλοντας να επιστρέψει από το 3-0 με το οποίο έχασε στη Μαδρίτη και να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League.
Η βραδιά ολοκληρώνεται που αλλού, στο YouTube του Gazzetta, όπου η ομάδα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει στις 23:00 τα όσα έγιναν στο ματς του Ολυμπιακού και τα όσα... περιμένουμε στο αυριανό (17/4) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ξέρεις από μπάλα (18:00, YouTube Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ (19:00, ΕΡΤ2)
- Θέλτα - Φράιμπουργκ (19:45, Cosmote Sport 5)
- Άλκμααρ - Σαχτάρ (19:45, Cosmote Sport 4)
- Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε (21:00, Novasports 5)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια (21:05, Novasports Start)
- Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (21:15, Novasports Prime)
- Παρτίζαν - Μπασκόνια (21:30, Novasports 8)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας (21:45, Novasports 4)
- ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00, Cosmote Sport 2, ANT1)
- Στρασβούγρο - Μάιντς (22:00, Cosmote Sport 9)
- Φιορεντίνα - Κρίσταλ Πάλας (22:00, Cosmote Sport 8)
- Άστον Βίλα - Μπολόνια (22:00, Cosmote Sport 7)
- Μπέτις - Μπράγκα (22:00, Cosmote Sport 6)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο (22:00, Cosmote Sport 3)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, YouTube Gazzetta)
