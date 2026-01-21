Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League ανέβασε αρκετά τις πιθανότητες του για πρόκριση στα play offs.

Μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την ήττα με 4-3, ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει το 3/3 για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League. Η... μισή δουλειά έγινε μετά τη νίκη των Πειραιωτών επί της Λεβερκούζεν με 2-0, η οποία ακολούθησε από το διπλό στην Καϊράτ.

Πλέον μένει ένα τελευταίο ματς, αυτό στην έδρα του Άγιαξ την ερχόμενη Τετάρτη (28/1) όπου οι Πειραιώτες θέλουν το διπλό για να πανηγυρίσουν την είσοδο τους στην 24άδα και την πρόκριση στα play offs της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του «Football Meets Data», οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για μία θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης αυξήθηκαν ραγδαία καθώς από το ποσοστό 21,2% που είχε πριν τον αγώνα, πλέον έχει φτάσει στο 56,3% για να βρεθεί σε μία θέση της 24άδας.

Μάλιστα, τις περισσότερες πιθανότητες τις συλλέγει να τερματίσει στην 19η θέση με 12% αλλά ακολουθεί με 10,3% η 27η θέση, που τον αφήνει εκτός Ευρώπης. Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες για κάθε θέση είναι:

16η: 0,1%

17η: 2,2%

18η: 7,3%

19η: 12%

20η: 9,7%

21η: 5,8%

22η: 5%

23η: 6,6%

24η: 7,5%

25η: 6,1%

26η: 7,8%

27η: 10,3%

28η: 9,6%

29η: 6,7%

30η: 2,6%

31η: 0,6%

32η: 0,1%

Από εκεί και πέρα, ο υπερυπολογιστής έχει θέσει ως φαβορί για αντίπαλο στα play offs, εφόσον περάσει ο Ολυμπιακός, την Ίντερ με ποσοστό 9,8% ενώ από κοντά είναι και η Νιουκάστλ με 9,3%.