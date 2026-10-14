Κανελλόπουλος: «Όλα τα παιδιά δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό, μας χαρακτηρίζει ότι παίζουμε ως ομάδα»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κανελλόπουλου στη συνέντευξη Τύπου του ΟΦΗ ενόψει του αγώνα με τη Ρεν.

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στο πλευρό του Χρήστου Κόντη, ενόψει του αγώνα με τη Ρεν στη Γαλλία. Ο Έλληνας χαφ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του και στο γεγονός πως κάθε ένας παίκτης δίνει τον καλύτερο του εαυτό.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κανελλόπουλου

«Νιώθουμε πολύ όμορφα, ξεκινήσαμε ιδανικά, προετοιμαζόμαστε αρκετά καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένoι.

Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα, η προετοιμασία μας είναι αυτή που πρέπει, νιώθουμε έτοιμοι. Περιμένουμε ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και είμαστε πάντα έτοιμοι σωματικά και πνευματικά προκειμένου ν’ ανταπεξέλθουμε.

Μπαίνω πάντα να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, όλα τα παιδιά το ίδιο κάνουμε, μας χαρακτηρίζει ότι παίζουμε ως ομάδα. Αν είναι να το βάλω εγώ ή κάποιος άλλος, είναι το ιδανικό και κάνει το ίδιο».

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