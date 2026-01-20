Όπως έγραψαν στη Γαλλία, η μεταγρφή του Ζορντάν Φέρι στον ΟΦΗ δεν προχωράει, καθώς δεν βρέθηκε η «φόρμουλα» συμφωνίας με τη Σαμπντόρια.

Εμπλοκή φαίνεται πως προέκυψε στη μεταγραφή του Ζορντάν Φέρι στον ΟΦΗ. Στην Ιταλία αποκάλυψαν πως οι δυο πλευρές είναι κοντά, με τη μορφή δανεισμού από τη Σαμπντόρια, όμως όπως αναφέρουν στη Γαλλία υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση.

O δημοσιογράφος της «Le Telegramme» Mπράιαν Μπελαράντ υποστηρίζει πως ο Γάλλος χαφ δεν θα «μετακομίσει» στο Ηράκλειο, καθώς δεν βρέθηκε άκρη με το κλαμπ της Γένοβας και πλέον αναζητείται άλλη λύση για το μέλλον του 34χρονου χαφ.

Οι Κρητικοί είναι ενεργοί στην αγορά για την ενίσχυση τους στον άξονα και από τη στιγμή που δεν «προχωράει» η υπόθεση του Φέρι θα πρέπει να κινηθούν για άλλη περίπτωση από αυτές που βρίσκονται στη λίστα του κλαμπ.

«Ο Ζορντάν Φέρι δεν αναμένεται να ενταχθεί στον ΟΦΗ. Ο μέσος της Σαμπντόρια και ο ελληνικός σύλλογος δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο παίκτης και η ομάδα του αναζητούν επομένως μια άλλη λύση. Η περίπτωση είναι επίσης περίπλοκη για την Μπαστιά», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.