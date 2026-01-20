ΟΦΗ, μεταγραφές: «Δεν προχωράει του Φέρι», γράφουν στη Γαλλία
Εμπλοκή φαίνεται πως προέκυψε στη μεταγραφή του Ζορντάν Φέρι στον ΟΦΗ. Στην Ιταλία αποκάλυψαν πως οι δυο πλευρές είναι κοντά, με τη μορφή δανεισμού από τη Σαμπντόρια, όμως όπως αναφέρουν στη Γαλλία υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση.
O δημοσιογράφος της «Le Telegramme» Mπράιαν Μπελαράντ υποστηρίζει πως ο Γάλλος χαφ δεν θα «μετακομίσει» στο Ηράκλειο, καθώς δεν βρέθηκε άκρη με το κλαμπ της Γένοβας και πλέον αναζητείται άλλη λύση για το μέλλον του 34χρονου χαφ.
Οι Κρητικοί είναι ενεργοί στην αγορά για την ενίσχυση τους στον άξονα και από τη στιγμή που δεν «προχωράει» η υπόθεση του Φέρι θα πρέπει να κινηθούν για άλλη περίπτωση από αυτές που βρίσκονται στη λίστα του κλαμπ.
«Ο Ζορντάν Φέρι δεν αναμένεται να ενταχθεί στον ΟΦΗ. Ο μέσος της Σαμπντόρια και ο ελληνικός σύλλογος δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.
Ο παίκτης και η ομάδα του αναζητούν επομένως μια άλλη λύση. Η περίπτωση είναι επίσης περίπλοκη για την Μπαστιά», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.
🚨 Exclu #mercato— B.B (@bryanbellardant) January 20, 2026
Jordan Ferri ne devrait pas rejoindre l’OFI Crète
Le milieu de la Sampdoria et le club grec n’ont pas réussi à trouver d’accord contractuel.
Le joueur et son club cherchent donc une autre solution.
Le dossier est aussi compliqué pour #SCBastia #ligue2 pic.twitter.com/P5LkdPdI7H
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.