Κόντης: «Είμαστε φιλόδοξη ομάδα, να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει»

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη ενόψει της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Ρεν στη Γαλλία.

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (15/10) θα φιλοξενηθεί από τη Ρεν στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο τεχνικός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα και αναφέρθηκε από το τι περιμένει να δει από τους ποδοσφαιριστές του κόντρα στους Γάλλους.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για την παρουσία του ΟΦΗ και τις προσδοκίες ενόψει Ρεν: «Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε τέτοια διοργάνωση, θα πρέπει να κοιτάζεις το επόμενο παιχνίδι ως πρόκληση γιατί για εμάς ότι κάνουμε είναι σπουδαίο, πολύ μεγάλο, σε εξελίσσει και σε μεγαλώνει. Έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, που παραδοσιακά βγάζει παίκτες μέσω ακαδημιών, με ευρωπαϊκές εμπειρίες και είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι. Το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό αλλά και την φιλοδοξία να είμαστε απαιτητικοί απέναντι στην Ρεν».

Για τον σεβασμό που εμπνέει ο ΟΦΗ: «Προφανώς ο αντίπαλος έχει κάνει μια πολύ καλή ανάλυση της ομάδας, προερχόμαστε από τρία επιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη, άρα είμαι σίγουρος πως η προσοχή τους θα είναι πάνω μας. Όμως αυτό δεν παύει να λέει ότι παίζουμε με μια δυνατή ομάδα, παραδοσιακή του γαλλικού ποδοσφαίρου και εμείς με τον ίδιο σεβασμό και ίδια προσήλωση για να δώσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Για τα διαφορετικά στοιχεία που θα παρουσιάσει το παιχνίδι με την Ρεν σε σύγκριση με αυτό με την Χόφενχαϊμ: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση υπό την έννοια του πως παίζει ο αντίπαλος. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, ταυτότητα και πορευόμαστε με αυτήν, άρα εμείς δεν θα αλλάξουμε πολλά στον τρόπο παιχνιδιού μας και θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Περιμένω πως θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι από πλευράς εντάσεων και τρεξιμάτων γιατί η Ρεν είναι μια ομάδα που πρεσάρει ψηλά και θα έχει πολύ μεγάλες εντάσεις σε αυτό το παιχνίδι».

Για τις αδυναμίες της Ρεν: «Όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες, οπότε και η Ρεν είναι μια πολύ καλή ομάδα με αδυναμίες. Θέλω να πιστεύω πως θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, όταν δεν έχουμε την μπάλα, θα υποφέρουμε γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και όταν έχουμε εμείς την μπάλα, να την κάνουμε να υποφέρει. Τα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο».

Για τους παίκτες της Ρεν που ξεχωρίζει: «Όλη η μεσοεπιθετικοί της Ρεν, Λεπόλ, Ταμάρι, όλοι που αγωνίζονται σε αυτό το κομμάτι, συν τα χαφ που έχουν πολύ ποιότητα. Είναι παίκτες με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, τους αρέσει να παίζουν στον ανοικτό χώρο και γενικά είναι μια ομάδα με τεχνικά χαρακτηριστικά που θα σε δυσκολέψουν όμως κυρίως θεωρώ ότι είναι μια ομάδα με ταλέντο από την άμυνα, στην επίθεση που μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά».

Για το αν έχει επηρεαστεί ο ΟΦΗ από την διακοπή: «Δεν είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση αλλά από ότι φάγαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις. Δεν κινδυνεύσαμε καθόλου από την ΑΕΚ, έβλεπα ξανά το ματς σήμερα. Και το αποτέλεσμα και το σκορ ειναι βαρύ όμως αυτό με την Ρεν είναι το δεύτερο μετά την διακοπή, πάντα στο πρώτο ψάχνεται μια ομάδα. Στις 20 μέρες ήταν καλό από την μια γιατί δουλέψαμε και από την άλλη χάσαμε τον ρυθμό μας. Άρα στο ματς με την ΑΕΚ την αποχή μας από τους αγωνιστικούς χώρους την χάσαμε και κόντρα στην Ρεν θέλουμε να κάνουμε κάτι θετικό και θα φανεί αύριο αν μας έχει επηρεάσει ή όχι αυτή η διακοπή».

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