Ο Μόουζες Οντουμπάτζο ετοιμάζει βαλίτσες για Κύπρο, με ΑΕΚ και Ομόνοια να έρχονται σε συμφωνία για τον 32χρονο μπακ.

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Ομόνοια Λευκωσίας, με την ΑΕΚ να δίνει τα χέρια με τους Κύπριους για την παραχώρηση του Άγγλου αμυντικού.

Ο ίδιος μάλιστα ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του από την Ένωση.

Λίγο νωρίτερα, δημοσίευμα από κυπριακή ιστοσελίδα είχε κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες, μιάς και ο τεχνικός της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, έψαχνε την ενίσχυση στη δεξιά πλευρά της άμυνάς του. Το όνομα του Οντουμπάτζο ήταν ψηλά στη λίστα του συλλόγου, παρά το ότι ο ίδιος φέτος έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής με μόλις δύο εμφανίσεις στη Super League με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Οντουμπάτζο συνολικά μετρά 24 εμφανίσεις με ένα γκολ για τους Κιτρινόμαυρους από το καλοκαίρι του 2024, όταν έφθασε στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον Άρη.