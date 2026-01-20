Κυπριακή ιστοσελίδα κάνει λόγο για ενδιαφέρον και επαφές της Ομόνοιας με την ΑΕΚ για τον Οντουμπάτζο.

Σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα Goal.com.cy, η Ομόνοια Λευκωσίας έχει στρέψει το βλέμμα της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ΑΕΚ, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωση του Μόουζες Οντουμπάτζο.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι Πράσινοι έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 32χρονου δεξιοπόδαρου ακραίου μπακ και έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Ένωση, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επαφές γύρω από το ενδεχόμενο μιας μεταγραφής.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επιθυμεί να ενισχυθεί στη δεξιά πλευρά της άμυνας και η αυξημένη πιθανότητα παραχώρησης του Αμίν Χαμάς σε ομάδα από το Μαρόκο ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για άμεση ενίσχυση στα μετόπισθεν. Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Οντουμπάτζο φιγουράρει ψηλά στη λίστα των επιλογών των Κυπρίων.

Ο 32χρονος έχει παίξει ελάχιστα φέτος και η μοναδική φορά που ξεκίνησε βασικός στο πρωτάθλημα ήταν στο 1-1 της ΑΕΚ με τον Άρη στις 11 Ιανουαρίου. Συνολικά μετρά 24 εμφανίσεις με ένα γκολ για τους Κιτρινόμαυρους από το καλοκαίρι του 2024, όταν έφθασε στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον Άρη.