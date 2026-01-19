Παίζοντας εξαιρετικά στις αντεπιθέσεις ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 στο Βόλο και πλησίασε την Κηφισιά σε απόσταση τριών βαθμών.

Βαθμολογικό άλμα για τον Ατρόμητο με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να περνάει σαν σίφουνας από το Πανθεσσαλικό επικρατώντας του Βόλου με 3-0 και να ανεβαίνει στην 9η θέση με 16 βαθμούς. Στους 25 έμειναν οι Βολιώτες που βρίσκονται στην 6η θέση. Περίπατο για τους φιλοξενούμενους απέναντι στον χειρότερο και με διαφορά φέτος Βόλο.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Χουάν Φεράντο ξεκίνησε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη στο τέρμα, τον Αμπάντα αριστερό μπακ και τον Σόρια δεξί, τους Κάργα, Χέρμανσον στα στόπερ και τους Μπουζούκη, Κόμπα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους ο Χουάνπι ως δεκάρι με τον Πίντσι αριστερό εξτρέμ, τον Μύγα δεξί και τον Λάμπρου σέντερ φορ,

Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ κατέβασε τον Ατρόμητο επίσης με 4-2-3-1 και τον Κοσέλεφ στο τέρμα, τον Ούρονεν αριστερό μπακ, τον Μουντές δεξί και τους Μανσούρ, Σταυρόπουλο στα στόπερ. Οι Τσιγγάρας και Μουτουσαμί ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Μπάκου αριστερό εξτρέμ, τον Γιουμπιτάνα δεξί και πίσω από τον Τσαντίλα τον Μίχορλ.

Δύο τραγικά λάθη, δύο γκολ για τον Ατρόμητο στο δεκάλεπτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ουσιαστικά είχε ενδιαφέρον μόνο για το πρώτο δεκάλεπτο, σημείο στο οποίο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πετύχουν δύο γκολ και μετά να κρατήσουν με χαρακτηριστική άνεση αυτό το 2-0.

Αρχικά μόλις στο 2' ο Κόμπα έκανε λάθος στην άμυνα η μπάλα έφτασε στον Μπάκου που μπήκε προς την περιοχή, την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Γιουμπιτάνα που με ωραία προσποίηση και σουτ έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου οι Περιστεριώτες πέτυχαν ακόμα ένα γκολ, επίσης με λάθος των γηπεδούχων. Αυτή την φορά το λάθος ήταν ακόμα μεγαλύτερο και το έκανε ο Κάργας στην άμυνα που έδιωξε τραγικά την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μίχορλ που έδωσε ασίστ στον Μπάκου ο οποίος με την σειρά του δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 0-2.

Από εκείνο το σημείο ως το τέλος του ημιχρόνου ο Ατρόμνητος κράτησε με χαρακτηριστική άνεση το μηδέν πίσω, καθώς ο Βόλος δεν μπορούσε να κάνει ούτε μία φάση με το 0-2 να μένει ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Διαστάσεις στη νίκη με τρίτο γκολ του Τσιγγάρα

Στο δεύτερο ημίχρονο και το ξεκίνημά του οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και άρχισαν να πιέζουν χωρίς όμως και πάλι να μπορέσουν να απειλήσουν. Στον αντίποδα οι φιλοξενούμενοι όχι απλά κράτησαν με άνεση αυτό το μηδέν στην άμυνα, αλλά βγήκαν στην κόντρα και στο 73' έχοντας χάσει ευκαιρίες, κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο γκολ και να δώσουν τέλος στο ματς. Συγκεκριμένα ο Μίχορλ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σταυρόπουλος την κεφαλιά με τον Σιαμπάνη να διώχνει με υπερένταση η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι επέστρεψε στον αμαρκάριστο Τσιγγάρα που έκανε το 3-0. Οι παίκτες του Βόλου το μόνο που έκαναν ήταν με τον Γκονζάλες στις καθυστερήσεις να έχουν δοκάρι, αλλά και γκολ να έβαζαν όλα είχαν τελειώσει.

MVP: Ο Γιουμπιτάνα ήταν συνεχής πηγή κινδύνου για τον Ατρόμητο. Πέτυχε ένα γκολ και έχασε και άλλες ευκαιρίες σε μια γεμάτη εμφάνιση.

Στο ύψος τους: Εδώ θα βάλουμε τον Μπάκου και τον Μίχορλ και φυσικά δεν υπάρχει κανείς που να ξεχώρισε από τον Βόλο.

Αδύναμος κρίκος: Όλος ο Βόλος που πραγματοποίησε την χειρότερη φετινή εμφάνιση με τους γηπεδούχους να μην κάνουν απολύτως τίποτα.

Γκάφα: Και στα δύο πρώτα γκολ υπήρξε γκάφα από τους γηπεδούχους αλλά μεγαλύτερη σίγουρα ήταν του Κάργα.

Στραγάλι: Ο Παπαδόπουλος πρέπει να πέρασε το πιο εύκολο βράδυ στην ζωή του.

Ταμείο του Gazzetta: Οι παίκτες του Ατρομήτιου μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια, αυτοί του Βόλου ήταν σαν να μην βρέθηκαν καν στο Πανθεσσαλικό και αυτό το 3-0 είναι μικρό σε σχέση με όσα είδαμε από τις δύο ομάδες.