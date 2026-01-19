Βαθμολογία Super League: Ο Ατρόμητος με ένα τρίποντο προσπέρασε τέσσερις ομάδες
Με το... άνετο «διπλό» του Ατρομήτου στην έδρα του Βόλου ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα του τριημέρου για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ με το «διπλό» της άφησε πίσω της τέσσερις ομάδες, ανέβηκε στην 9η θέση και μείωσε την απόσταση από την 8η Κηφισιά στο τρίποντο.
Νωρίτα ο Λεβαδειακός πέρασε από το Αγρίνιο, καθώς επικράτησε στην έδρα του Παναιτωλικού με 3-1 και... ξέφυγε στο +9 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνετρίβη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0. Φυσικά το Τριφύλλι έχε ματς λιγότερο, λόγω της αναβολής του αγώνα με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την 1η αγωνιστική.
Ο «αστερίσκος» της αγωνιστικής είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, η οποία αναβλήθηκε, καθώς οι Πειραιώτες άσκησαν το σχετικό τους δικαίωμα ενόψει Λεβερκούζεν.
Τα αποτελέσματα - 17η αγωνιστική
- Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1
- ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
- Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3
- Βόλος – Ατρόμητος 0-3
- Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ
Bαθμολογία - 17η αγωνιστική
1. ΠΑΟΚ 41
2. ΑΕΚ 41
3. Ολυμπιακός 39 *
4. Λεβαδειακός 34
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 25 *
6. Βόλος 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
----------------------------------------
9. Ατρόμητος 16
10. Παναιτωλικός 15
11. ΟΦΗ 15 *
12. Aστέρας AKTOR 13
13.ΑΕΛ Novibet 13 *
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας AKTOR και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
- Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)
- Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (7.30μμ)
- ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
- Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)
- ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)
- Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
- Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
