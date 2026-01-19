H βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 17ης αγωνιστικής, με έναν... αστερίσκο. Μείωσε στο τρίποντο από το 5-8 ο Ατρόμητος.

Με το... άνετο «διπλό» του Ατρομήτου στην έδρα του Βόλου ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα του τριημέρου για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ με το «διπλό» της άφησε πίσω της τέσσερις ομάδες, ανέβηκε στην 9η θέση και μείωσε την απόσταση από την 8η Κηφισιά στο τρίποντο.

Νωρίτα ο Λεβαδειακός πέρασε από το Αγρίνιο, καθώς επικράτησε στην έδρα του Παναιτωλικού με 3-1 και... ξέφυγε στο +9 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνετρίβη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0. Φυσικά το Τριφύλλι έχε ματς λιγότερο, λόγω της αναβολής του αγώνα με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την 1η αγωνιστική.

Ο «αστερίσκος» της αγωνιστικής είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, η οποία αναβλήθηκε, καθώς οι Πειραιώτες άσκησαν το σχετικό τους δικαίωμα ενόψει Λεβερκούζεν.

Τα αποτελέσματα - 17η αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3

Βόλος – Ατρόμητος 0-3

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Bαθμολογία - 17η αγωνιστική

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39 *

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 25 *

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

----------------------------------------

9. Ατρόμητος 16

10. Παναιτωλικός 15

11. ΟΦΗ 15 *

12. Aστέρας AKTOR 13

13.ΑΕΛ Novibet 13 *

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας AKTOR και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.