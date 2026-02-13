Σιπιόνι: «Να πάρουμε 'εκδίκηση' γιατί ερχόμαστε από σκληρό αποτέλεσμα»

Ο Αργεντίνος χαφ έδωσε το στίγμα των παικτών του Ολυμπιακού μετά την ήττα της περασμένης Κυριακής από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντίνος χαφ του Ολυμπιακού, Λορέντζο Σιπιόνι , είπε στη NOVA για:

Τον Παναθηναϊκό: Έχει τύχει να παίξω στα ντέρμπι, αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι τα ματς που όλοι θέλουν να συμμετέχουν. Υπάρχει πίεση, αλλά είναι όμορφη πίεση και σου δίνει κίνητρο για να βοηθήσεις την ομάδα σου να κερδίσει. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέραμε αλλά πάντα υπάρχει διάθεση όταν παίζεις σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Το μόνο που μπορείς να κερδίσεις όταν χάνεις ένα τέτοιο ματς είναι το μήνυμα να προσπαθείς ακόμα περισσότερο.

Τις κίτρινες κάρτες: Όντως μου είχαν πει πως ήταν πολλές οι κάρτες που έπαιρνα, ευτυχώς δεν πήρα κόκκινη, ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο του και από μόνο του διορθώθηκε. Μέσα απ’ την καθημερινή δουλειά και τις προπονήσεις διορθώθηκε: δεν δούλεψα σε κάτι συγκεκριμένο. Από μόνο του διορθώθηκε αυτό το ζήτημα.

Τα 100 ματς του Ορτέγα: Φυσικά είναι όνειρο, φυσικά θα ήθελα να καταφέρω κάτι ανάλογο με τον Ολυμπιακό. Είχα την ευκαιρία να τον συγχαρώ προσωπικά και του είπα πως δεν είναι σύνηθες να συμπληρώσει ένας παίκτης 100 ματς με έναν σύλλογο και απαιτεί πολλή δουλειά και υψηλό επίπεδο. Του έδωσα πολλά συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις του.

Τον Λεβαδειακό: Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα. Εμείς πρέπει να το δούμε ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψουμε στην κούρσα του πρωταθλήματος. Πρέπει να αγωνιστούμε επίμονα και δυνατά, για να πάρουμε 'εκδίκηση', γιατί ερχόμαστε από ένα σκληρό αποτέλεσμα. Θέλουμε τη “ρεβάνς” για να συνεχίσουμε στον δρόμο προς τις επιτυχίες.