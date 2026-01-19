Οι Γιουμπιτάνα και Μπάκου έκαναν το 0-2 από το 2ο έως το 10ο λεπτό στο παιχνίδι Πρωταθλήματος Βόλος - Ατρόμητος.

Μόλις στο 2ο λεπτό έγινε το 0-1 στο Βόλος - Ατρόμητος. Ο Κόμπα έκανε το λάθος στο κέντρο, ο Μπάκου πήρε την μπάλα και πάσαρε στον Γιουμπιτάνα που με εξαιρετική προσποίηση και σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ακολούθως στο 10ο λεπτό έγινε το 0-2. Ο Κάργας έκανε πολύ κακό διώξιμο προς τον Μίχορλ ο οποίος βρήκε ωραία τον Μπάκου που με πλασέ πέτυχε και δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους.