Με τους Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Μπάκου και τα παιδιά της Ακαδημίας, ο Ατρόμητος προσπαθεί να βρεθεί στον σωστό δρόμο.

Ο Ατρόμητος στο Ηράκλειο ήταν επιβλητικός.

Πήρε μία σημαντική νίκη επί του ΟΦΗ, τη δεύτερη στο πρωτάθλημα και φυσικά βαθμολογική ανάσα. Ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα ήταν για μία ακόμα φορά καθοριστικός. Ο 26χρονος Βέλγος, με καταγωγή από το Σουρινάμ, μεσοεπιθετικός με ένα θαυμάσιο κοντρόλ με το αριστερό κι εκτέλεση άμεσα με το ίδιο πόδι ισοφάρισε στο Παγκρήτιο κι έδειξε τον δρόμο για τη νίκη.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Γιουμπιτάνα κόντρα στον ΟΦΗ. Είχε σκοράρει πάλι στην Κρήτη στο 1-1 της περιόδου 2023-24, ενώ στο ματς του δεύτερου γύρου κόντρα στους Ηρακλειώτες είχε ασίστ (επίσης με σκορ 1-1).

Ο 100άρης Γιουμπιτάνα

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός, παράλληλα, έγινε 100άρης. Αναλυτικά όσα αναφέρει η Super League.

«Την 100ή συμμετοχή του στην Ελλάδα έκανε ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα το Σάββατο (25/10) στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο στο Ηράκλειο. Ο 26χρονος επιθετικός μέσος αγωνίστηκε για 60ή φορά με την ομάδα του Περιστερίου, ενώ έχει ακόμη 40 με τα χρώματα του Ηρακλή.

Συνολικά έχει 54 παρουσίες στη Super League, 39 στην δεύτερη κατηγορία και επτά αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδος.

Το ντεμπούτο του στη χώρα μας το είχε κάνει στις 16 Φεβρουαρίου 2022 στην αναμέτρηση Ηρακλής – Ολυμπιακός Βόλου 4-0 για την δεύτερη κατηγορία, ενώ για τη Super League ήταν στις 27 Αυγούστου 2023 στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος 4-0.

Σε αυτές τις 100 παρουσίες του στην Ελλάδα έχει σημειώσει 33 τέρματα, τα 22 με τα χρώματα του Ηρακλή και τα 11 με τον Ατρόμητο».

Ο κομβικός Οζέγκοβιτς

Ο Μπάκου ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Γιουμπιτάνα για το 1-1. Ο Γερμανός σε ένα ακόμα ματς της ομάδας του Περιστερίου ήταν από τους κορυφαίους κι από τους πιο δραστήριους. Ο Ογκνιέν Οζέγκοβιτς, όμως, ήταν ο πλέον κομβικός για τη νίκη. Ο 31χρονος Σέρβος είχε την ασίστ στο 2-1 του Καραμάνη και ο ίδιος πέτυχε στο φινάλε το τελικό 3-1.

Ο έμπειρος επιθετικός τη σεζόν 2023-24 με την Κηφισιά είχε πετύχει δύο γκολ στη νίκη της ομάδας του επί του ΟΦΗ με 2-1 στο Γεντί Κουλέ. Έχει πλέον δύο γκολ με τον Ατρόμητο, ενώ στην Ελλάδα με τη φανέλα των Περιστεριωτών, του Βόλου και της Κηφισιάς μετράει συνολικά 25 γκολ σε 67 ματς.

Η Ακαδημία

Ο Ατρόμητος είναι από τις ομάδες που στηρίζονται στο ελληνικό στοιχείο. Άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι. Την τρέχουσα σεζόν επιδιώκει να δώσει χρόνο στα παιδιά της Ακαδημίας του. Στο Ηράκλειο ο Τσαντίλας πέτυχε τρία γκολ, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και στα τρία.

Ο Καραμάνης πέτυχε το 2-1 κόντρα στον ΟΦΗ και έδωσε το σύνθημα για τη νίκη. Ακόμα και ο Παπαδόπουλος έπαιξε για πρώτη φορά σε επίπεδο Super League, αφού ο 23χρονος αριστερός μπακ χαφ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τα Χανιά.

Ο Ατρόμητος, μάλιστα, έγραψε για τα νέα παιδιά: «Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά επτά παίκτες προερχόμενοι από την Ακαδημία μας ήταν στην αποστολή του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ, στον οποίο το Αστέρι πανηγύρισε τη νίκη!

Ο λόγος για τους Ματθαίο Μουντέ, Παναγιώτη Τσαντίλα, Θανάση Καραμάνη, Έλτον Χότζα, Λεονάρδο Κοπανίδη, Σπύρο Αμπαρτζίδη και Κωνσταντίνο Μπάτο.

Δύο ήταν στην ενδεκάδα και συνολικά αγωνίστηκαν τρεις, με τον Θανάση Καραμάνη να σκοράρει κιόλας.

Ωστόσο, ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στον 23χρονο, Γιώργο Παπαδόπουλο, που πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός σε επίπεδο Super League».