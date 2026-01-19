Ο 24χρονος Ολλανδός αμυντικός μέσος Σαμίρ Μπεν Σαλάμ υπέγραψε στον Πανσερραϊκό.

Ο Πανσερραϊκός μετά τη σπουδαία νίκη επί της Κηφισιάς πραγματοποίησε μία ακόμα μεταγραφή στην προσπάθειά του να πετύχει κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, την παραμονή στη Super League.

Οι Σερραίοι, λοιπόν, μετά τον Τεϊσέιρα και τον Ριέρα πήραν τον Ολλανδό, με ρίζες από το Μαρόκο, 24χρονο αμυντικό μέσο Σαμίρ Μπεν Σαλάμ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία του Άγιαξ.

Στην ανακοίνωση του Πανσερραϊκού αναφέρεται:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Samir Ben Sallam, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Samir είναι γεννημένος στις 03/06/2001 στην Ολλανδία, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και έμαθε ποδόσφαιρο από μικρός στις ακαδημίες του Άγιαξ, από όπου και αποχώρησε σε ηλικία 17 ετών για να ενταχθεί στην Ουτρέχτη. Στην συνέχεια αγωνίστηκε για τρία χρόνια στην Φολενταμ έχοντας 69 συμμετοχές και 4 γκολ.

Το 2022 μετακόμισε στην Κύπρο για την Καρμιώτισσα όπου είχε 43 συμμετοχές και ακολούθησε η Τρέντσιν στην Σλοβενία.

Samir καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».