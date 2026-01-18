Νίκολιτς: «Οι παίκτες είχαν θετική οργή, δεν ήταν δύσκολο να τους δώσω κίνητρο»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά το εμφατικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού στάθηκε στη δίψα που έβγαλαν οι παίκτες του για να αποδείξουν ότι είναι η ίδια ομάδα πριν τη διακοπή.

Η ΑΕΚ με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει καρέ τερμάτων διέλυσε με 4-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της OPAP Arena, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου να στέκεται στη δίψα και στην πείνα που έδειξαν οι παίκτες του, βγάζοντας μια θετική οργή, όπως είπε, για να αποδείξουν ότι είναι η ίδια ομάδα με εκείνη πριν τη διακοπή.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ πρόσθεσε πως οι παίκτες – κλειδιά ανακτούν τη φόρμα τους, υπογραμμίζοντας πως δεν χρειαζόταν να τους δώσει ο ίδιος κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για να βγάλουν την αντίδραση μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους για την καταπληκτική ατμόσφαιρα που μας γέμισε ενέργεια. Η νίκη ήταν πολύ σημαντική, επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Υπήρξε σωστή αντίδραση. Στο πρώτο μέρος δεν κάναμε το παιχνίδι μας. Είχαμε ενέργεια, αλλά ήμασταν επηρεασμένοι, δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση που έπρεπε. Μετά το δεύτερο γκολ τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα και παίξαμε πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Το σκορ δεν αντανακλά αυτό που έγινε στο γήπεδο, αλλά με τον ΟΦΗ δεν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά είμαστε στην πρώτη θέση και αυτό είναι σημαντικό».

Για τα στοιχεία της πνευματικής μετάβασης από τον αποκλεισμό στον ΟΦΗ στην αποψινή νίκη: «Αν χαρακτηρίζει κάτι την ομάδα είναι το μαχητικό πνεύμα και ο χαρακτήρας και η ομάδα το έχει αποδείξει αυτό. Δεν μου άρεσε ο αποκλεισμός, σε κανέναν δεν άρεσε. Φάνηκε σαν να ακυρώνουν όλα όσα είχαν πετύχει ως τώρα. Ήταν μια επώδυνη ήττα, αλλά θα ερχόταν κάποια στιγμή. Δεν ήταν δύσκολο να δώσω κίνητρο στους παίκτες. Ήταν διψασμένοι, πεινασμένοι, είχαν αυτή τη θετική οργή για να αποδείξουν ότι είναι η ίδια ομάδα με εκείνη πριν τη διακοπή. Είναι πολύ σημαντικό που παίκτες κλειδιά ανέκτησαν τη φόρμα τους. Ο Λούκα ήταν εκπληκτικός, πολύ καλός και ο Πινέδα, το ίδιο και ο Μαρίν. Το αμυντικό δίδυμο Μουκουντί και Ρέλβας έκανε τη διαφορά και όλοι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πολύ. Ανέβασαν τον ρυθμό και έδωσαν θετική επίδραση. Ο Γκεοργίεκφ έκανε το ντεμπούτο του και έδειξε πολύ καλά στοιχεία».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ κράτησε τον ρυθμό στα επίπεδα που ήθελε: «Θα συνεχίσουμε να παίζουμε με build up γιατί είναι και ένας μοντέρνος τρόπος παιχνιδιού. Έτσι προσελκύεις τον αντίπαλο πάνω σου και με σωστό τρόπο μπορείς να βρεις χώρους. Ο Παναθηναϊκός από το 15' ως το 45' μας δημιούργησε δυσκολίες, αλλά δεν τους επιτρέψαμε να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος είχαμε τον έλεγχο του ρυθμού και συνολικά».