Ταμπόρδα: «Θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει»

Ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου, Βιθέντε Ταμπόρδα ανέφερε πως όλοι στην ομάδα θα κάνουν τα πάντα για να πάνε το «τριφύλλι» εκεί που του αξίζει.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε και με το παραπάνω, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 1-0. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος της συνάντησης ήταν ο Βιθέντε Ταμπόρδα και μάλιστα με κεφαλιά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αργεντινός μέσος μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ ανέφερε τα εξής: «Δεν είναι αυτό το δυνατό μου σημείο (σσ η κεφαλιά), όταν έχω την ευκαιρία το κάνω και πολύ καλά. Το έχω επαναλάβει με τον Άγιαξ, φέτος είναι το πρώτο σε επίσημο ματς. Κλείνω έναν χρόνο στην Ελλάδα και με χαροποιεί. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει».

Για το τι χρειάζεται να κάνει προκειμένου να κατακτήσει την κορυφή ο Παναθηναϊκός: «Πάντοτε υπάρχουν πράγματα για βελτίωση. Η νίκη βοηθάει πάντοτε, όπως και οι σωστές προπονήσεις. Το ζητούμενο είναι οι νίκες. Παίζει και ο αντίπαλος όμως και όταν παίζουν απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι σαν τελικός. Από τη μεριά μας είναι και για εμάς κάθε αγώνας τελικός».