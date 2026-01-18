ΑΕΚ: Πότε είχε ξαναβάλει 4 γκολ στον Παναθηναϊκό
Ήταν 28 Ιανουαρίου του 1940 και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 1939-1940 όταν η ΑΕΚ παίζοντας εκτός έδρας είχε νικήσει 4-0 τον Παναθηναϊκό. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη της επί του αντιπάλου της έως τώρα φυσικά. Τότε είχε σκόρερ τους Κώστα Βασιλείου (20′), Τρύφωνα Τζανετή (36′, 59′) και Βασίλη Μανέττα (68′).
Τώρα αυτό το 4-0 εντός είναι με τα 4 γκολ του Γιόβιτς: στο 15′, στο 57′. το 65′ και το 79′. Σε εντός έδρας αναμετρήσεις υπήρξε η σε 1982-83 (3/4/83) όταν η ΑΕΚ είχε νικήσει 4-1 τον Παναθηναϊκό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.