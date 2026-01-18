Το 1940 ήταν η προηγούμενη φορά όπου η ΑΕΚ είχε βάλει 4 γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά σε εκτός έδρας ματς.

Ήταν 28 Ιανουαρίου του 1940 και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 1939-1940 όταν η ΑΕΚ παίζοντας εκτός έδρας είχε νικήσει 4-0 τον Παναθηναϊκό. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη της επί του αντιπάλου της έως τώρα φυσικά. Τότε είχε σκόρερ τους Κώστα Βασιλείου (20′), Τρύφωνα Τζανετή (36′, 59′) και Βασίλη Μανέττα (68′).