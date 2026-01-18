Με δυο γκολ μέσα σε οκτώ λεπτά ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε το δεύτερο χατ τρικ του σε ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.

Λούκα Γιόβιτς, ο... εφιάλτης του Παναθηναϊκού! Ο διεθνής Σέρβος φορ άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας και με δυο γκολ σε διάστημα 8 λεπτών στο δεύτερο μισό πέτυχε το δεύτερο χατ τρικ του σε ισάριθμα ντέρμπι με το Τριφύλλι!

Στο 57ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ κέρδισε ο Κοϊτά από τα δεξιά, από κεφαλιά του Ρέλβας η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Πινέδα και κατέληξε στον Γιόβιτς, ο οποίος εξ επαφής έκανε το 2-0.

Στο 65' ο Κοϊτά έβγαλε σέντρα από τα δεξιά, ο Ζοάο Μάριο κατέβασε και πλάσαρε στο δοκάρι, όμως στην επαναφορά ο 27χρονος επιθετικός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

O Σέρβος σταρ έφτασε τα 14 γκολ σε 27 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 10 στο πρωτάθλημα και τα 6 κόντρα στον Παναθηναϊκό!