Τάισον: O «παππούς» που γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ

Η ηλικία γράφεται στα χαρτιά και τα ρεκόρ στους πίνακες, αλλά η ουσία φαίνεται αλλού. Στον Τάισον που πανηγύρισε ξανά σαν παππούς και έγινε ήρωας στα μάτια ενός παιδιού.

Υπάρχουν αριθμοί που καταγράφουν γεγονότα και άλλοι που αποκαλύπτουν εποχές. Στην περίπτωση του Τάισον, οι αριθμοί δεν λειτουργούν ως στατιστική υποσημείωση· λειτουργούν ως αφήγηση. Γιατί όσο περνά ο καιρός, το «φαινόμενο Τάισον» δεν περιορίζεται στο πώς παίζει, αλλά στο πού στέκεται μέσα στην ιστορία του ΠΑΟΚ και πάνω απ’ όλα παύει να είναι θέμα ηλικίας. Γίνεται θέμα συνέχειας και συνέπειας.

Στα 38 του χρόνια (και μιας ημέρας παρακαλώ…), ο Βραζιλιάνος δεν είναι απλώς παρών. Είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Δικεφάλου που έχει σκοράρει, αλλά και ο δεύτερος μεγαλύτερος που έχει αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Μια διπλή ιδιότητα που από μόνη της λέει πολλά: αντοχή και επιρροή, διάρκεια και ουσία.

Η λίστα των μεγαλύτερων σε ηλικία σκόρερ του Δικεφάλου έχει πια ξεκάθαρη μορφή. Πρώτος βρίσκεται ο Αντρέ Βιεϊρίνια (38 ετών, 3 μηνών και 21 ημερών). Ακολουθεί ο Τάισον (38 ετών και 1 ημέρας), μπροστά από εμβληματικές μορφές όπως ο Γιώργος Κούδας και ο Λίνο.

Δεν είναι μια λίστα τυχαίων ονομάτων. Είναι μια αλυσίδα προσωπικοτήτων που σημάδεψαν διαφορετικές γενιές του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, στην κατηγορία των μεγαλύτερων σε ηλικία παικτών που φόρεσαν τη φανέλα σε επίσημο ματς, ο Τάισον ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας τον Κώστα Χαλκιά. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Βιεϊρίνια. Και για να τον προσπεράσει, θα πρέπει να συμβεί κάτι σχεδόν ποιητικό: να αγωνιστεί σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ τον Μάιο του 2027, όταν θα έχει φτάσει σε ηλικία αντίστοιχη με εκείνη του Πορτογάλου στον αποχαιρετισμό του απέναντι στην ΑΕΚ, στις 11 Μαΐου 2025. Μέχρι τότε, η σύγκριση παραμένει περισσότερο φιλική παρά ανταγωνιστική.

Υπάρχει, όμως, και κάτι που ο Τάισον κατέχει μόνος του. Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που πέτυχε δύο γκολ σε έναν αγώνα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στο 3-0 απέναντι στην Κηφισιά. Εκείνη η βραδιά δεν πρόσθεσε απλώς δύο γκολ στον απολογισμό του· πρόσθεσε μια ακόμη γραμμή στο βιβλίο των ρεκόρ.

Στην Ευρώπη, το αποτύπωμα είναι εξίσου καθαρό. Στον αγώνα με την Μπραν τον περασμένο Νοέμβριο, έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης του ΠΑΟΚ που κατέγραψε ασίστ σε ευρωπαϊκό ματς. Συνολικά, μετρά πλέον 37 ευρωπαϊκές συμμετοχές (12ος στην ιστορία του συλλόγου) και 7 γκολ (10ος στους σκόρερ).

Το σημερινό του γκολ ήταν το 22ο με τα ασπρόμαυρα, στον 142ο αγώνα του. Αριθμοί που τον φέρνουν στην 80ή θέση των συμμετοχών και στην 57η των σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όχι στην κορυφή των πινάκων, αλλά βαθιά μέσα στη διαδρομή.

Ορισμένοι παίκτες γράφουν ιστορία σε μία στιγμή. Κι άλλοι, όπως ο Τάισον, τη γράφουν αθόρυβα, παιχνίδι με το παιχνίδι, χρόνο με τον χρόνο. Κάνοντας πιτσιρικάδες να εμφανίζονται στην Τούμπα και να σηκώνουν πλακάτ στο οποίο έγραψαν: «Παππού Τάισον θέλω τη φανέλα σου»!