ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο Τάισον εμπνέει τους μικρούς οπαδούς
Οι μικροί οπαδοί του ΠΑΟΚ εμπνέεονται από τον Τάισον!
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λατρεύουν τον Τάισον και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Το έπραξαν και στο ματς με τον ΟΦΗ.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, όπως είναι γνωστό, στο ματς με την Κηφισιά είχε πανηγυρίσει το γκολ κρατώντας μπαστούνι και τη μέση του, σαν παππούς.
Γι' αυτό και στην Τούμπα από ένα παιδάκι υπήρχε φωτογραφία με έναν παππού να κρατάει μπαστούνι και το μήνυμα: «Παππού Τάισον θέλω τη φανέλα σου».
Δείτε τη φωτογραφία
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.