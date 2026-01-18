Οι μικροί οπαδοί του ΠΑΟΚ εμπνέεονται από τον Τάισον!

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λατρεύουν τον Τάισον και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Το έπραξαν και στο ματς με τον ΟΦΗ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, όπως είναι γνωστό, στο ματς με την Κηφισιά είχε πανηγυρίσει το γκολ κρατώντας μπαστούνι και τη μέση του, σαν παππούς.

Γι' αυτό και στην Τούμπα από ένα παιδάκι υπήρχε φωτογραφία με έναν παππού να κρατάει μπαστούνι και το μήνυμα: «Παππού Τάισον θέλω τη φανέλα σου».

Δείτε τη φωτογραφία