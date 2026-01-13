Γεννημένος στις 13 Ιανουαρίου 1988, ο Τάισον κλείνει τα 38 αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν ορίζει το ποδόσφαιρο. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για το «φαινόμενο Τάισον».

Σήμερα, 13 Ιανουαρίου, δεν είναι απλώς άλλη μία μέρα στο ποδοσφαιρικό ημερολόγιο. Είναι μια ημερομηνία που κουβαλά μνήμη και –κυρίως– μια μικρή πρόκληση προς τον χρόνο. Στο Πελότας της Βραζιλίας, το 1988, γεννήθηκε ο Τάισον Μπαρσέλος Φρέντα. Σήμερα κλείνει 38 χρόνια ζωής. Ο «πολεμιστής» πολυτελείας και το «μαγικό φίλτρο» της Βραζιλίας... Και κάπου εδώ, αρχίζει η ειρωνεία: ο χρόνος περνά, αλλά ο Τάισον μοιάζει να μην τον αφορά.

Σκέπτομαι πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ευλογημένος είναι ο ποδοσφαιριστής. Ό,τι κι αν διακινείται παραέξω περί αυτόν, πάντοτε έχει το ανεκτίμητο αβαντάζ ότι ο τελευταίος λόγος θα είναι ο δικός του. Το έσχατο όπλο του 38χρονου Βραζιλιάνου θα είναι, κάθε φορά, το ίδιο. Ένα γήπεδο και μία μπάλα. Το γήπεδο και η μπάλα θα του δίνουν, την κάθε φορά, τη δυνατότητα να κάνει να φαίνονται όλα τα υπόλοιπα, εντελώς ασήμαντα.

Γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει τον Τάισον στη διαδρομή του με τον ΠΑΟΚ, είναι πως συνεχίζει να διαψεύδει κάθε ποδοσφαιρική «λογική». Σε μια εποχή που οι αριθμοί, τα διαβατήρια και οι ηλικίες μπαίνουν μπροστά από το παιχνίδι, εκείνος επιμένει να μιλά αποκλειστικά στο γήπεδο. Και το κάνει με τρόπο πειστικό, αθόρυβο, αλλά απόλυτα κυριαρχικό.

Η ηλικία είναι αριθμός, η επιρροή είναι τέχνη

Στα 38 του, δεν είναι απλώς ενεργός. Είναι καθοριστικός. Ένας παίκτης που παραμένει βασικό γρανάζι στο αγωνιστικό πλάνο, που επηρεάζει το τέμπο, τις αποφάσεις, τις ισορροπίες. Ο χρόνος δεν τον έχει αγγίξει εκεί που μετρά περισσότερο: στη σκέψη, στην αντίληψη του χώρου, στη σωστή επιλογή της στιγμής. Και αυτό αποτυπώνεται, μήνα με τον μήνα, στην εικόνα του μέσα στο γήπεδο.

Τα φετινά νούμερα έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν αυτό που βλέπει το μάτι: 28 συμμετοχές, 4 γκολ, 8 ασίστ σε 1.755 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Και αν πάμε λίγο πιο πίσω, από τον Ιανουάριο του 2023, όταν πρωτοφόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα, ο απολογισμός γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακός: 139 αγώνες, 21 γκολ, 28 ασίστ. Σταθερότητα. Συνέπεια. Παρουσία.

Ο Τάισον δεν έφερε απλώς εμπειρία. Έφερε μια ολόκληρη κουλτούρα. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ανήμερα των 35ων γενεθλίων του. Η ηλικία ήταν ένα ζητούμενο, «δεν είναι ο παίκτης που θα βάλει πολλά γκολ, προφανώς, δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από δέκα χρόνια στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, παραμένει όμως σε υψηλό επίπεδο», σημείωνε τότε με νόημα ο συμπατριώτης του και πρώην «ασπρόμαυρος», Λέο Μάτος, ωστόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν το σκέφτηκε και πολύ όταν εντελώς ξαφνικά έπεσε το όνομα «Τάισον» στο τραπέζι.

Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να σχηματίσει στο κινητό τηλέφωνο το νούμερο του πατέρα του και να επικοινωνήσει μαζί του για τις απαραίτητες συστάσεις και πληροφορίες. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου στα τέσσερα χρόνια (2012-2016) συνεργασίας τους στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είχε βασικό και αναντικατάστατο τον Βραζιλιάνο εξτρέμ (έπαιξε σε 126 παιχνίδια, πέτυχε 19 γκολ και μοίρασε 34 ασίστ) πανηγυρίζοντας τα δύο από τα έξι πρωταθλήματα, τα δύο από τα πέντε κύπελλα και τα τρία από τα τέσσερα Σούπερ Καπ Ουκρανίας. Καθόλου άσχημα…

Σαν να ήθελε από τότε να στείλει ένα μήνυμα: δεν ήρθε για φινάλε, ήρθε για νέο κύκλο. Και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, είχε ήδη κερδίσει τα αποδυτήρια, την εξέδρα και –κυρίως– την απόλυτη εμπιστοσύνη του Λουτσέσκου. Δεν είναι τυχαία εκείνη η ατάκα, ένα βράδυ Δεκέμβρη, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «τώρα ξεκινάει την καριέρα του». Ειπώθηκε χαμογελώντας, αλλά με νόημα..

Απαντες υποκλίνονται στο φαινόμενο Τάισον

Λίγες μέρες πριν, στο ντέρμπι με τον Άρη, ο Τάισον είχε δώσει μια ακόμη παράσταση ουσίας. 58 επαφές με την μπάλα, 70% επιτυχημένες μεταβιβάσεις, δύο κομβικές πάσες, δύο μεγάλες ευκαιρίες, 9 κερδισμένες μονομαχίες. Και πάνω απ’ όλα, μια διαρκής απειλή που δεν αποτυπώνεται σε στατιστικά. Το Sofascore τον βαθμολόγησε με «καθαρό» 10. Όχι γιατί ήταν εντυπωσιακός. Αλλά γιατί ήταν ολοκληρωμένος.

Κι ύστερα ήρθε η Κηφισιά. Δύο γκολ. Δύο πανομοιότυπες εκτελέσεις. Και ένας πανηγυρισμός που έκανε τον γύρο της Ελλάδας: η μαγκούρα, το χαμόγελο, η ειρωνεία απέναντι στην ηλικία. Ο ίδιος ο χρόνος έγινε αντικείμενο χιούμορ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το αγκάλιασε, οι συμπαίκτες του τον φώναξαν «παππού», αλλά ο Λουτσέσκου έβαλε τα πράγματα στη θέση τους: για εκείνον, ο Τάισον δεν θα είναι ποτέ παππούς.

Σε εκείνο το παιχνίδι, στα 37 έτη, 10 μήνες και 10 ημέρες, έγραψε ιστορία. Έγινε ο γηραιότερος παίκτης των τελευταίων 51 ετών που πετυχαίνει δύο γκολ σε ματς πρωταθλήματος. Κάτι που είχε καταφέρει μόνο ο Λεφτέρ Κιουτσουκαντωνιάδης το 1964. Πέντε τελικές, τέσσερις εντός περιοχής. Σαν να πάτησε το ίδιο σημείο στο γήπεδο επίτηδες, για να αποδείξει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Κι όμως, όλα αυτά είναι μόνο η επιφάνεια. Γιατί ο Τάισον δεν ξεχωρίζει μόνο για όσα κάνει, αλλά για όσα μεταδίδει. Την αύρα. Την ενέργεια. Την αίσθηση ότι ελέγχει όχι μόνο το σώμα του, αλλά και το μυαλό του. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ το είπε απλά: «Ποδοσφαιρικά είναι μάλλον 18». Και ίσως να έχει δίκιο.

Μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του, η Super League τον ανέδειξε MVP Δεκεμβρίου με ποσοστό 76,06%. Απόλυτη κυριαρχία. Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε κατακτήσει και το Play of the Month για την ασίστ στον Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δώρα πριν σβήσει τα κεράκια.

Και σήμερα, η UEFA θυμήθηκε το παρελθόν. Το γκολ στο Μέταλιστ–Ρόζενμποργκ το 2013. Το σουτ στην κίνηση. Τη σύγκριση με τον Φαν Μπάστεν. Γιατί κάποια γκολ δεν ξεθωριάζουν. Όπως και κάποιοι παίκτες.

Ο Τάισον κλείνει σήμερα τα 38. Ενας ποδοσφαιριστής που εξακολουθεί να ορίζει τον ρυθμό. Και να θυμίζει, με τον πιο απλό τρόπο, πως το ποδόσφαιρο δεν μετριέται σε χρόνια, αριθμούς και διαβατήρια — αλλά σε στιγμές.