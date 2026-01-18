Παρελθόν από την ΑΕΛ Novibet θα αποτελέσει άμεσα ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης με τον Αστέρα Τρίπολης να θέλει τον 29χρονο δεξιό μπακ.

Μπορεί η ΑΕΛ Novibet να πέτυχε την πρώτη της εντός έδρας νίκη επικρατώντας με 1-0 του Άρη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει σταματήσει. Κάθε άλλο θα λέγαμε, καθώς συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, τόσο στις προσθήκες, όσο και στις αποχωρήσεις. Στο δεύτερο κομμάτι είναι και η περίπτωση του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη.

Ο 29χρονος δεξιός οπισθοφύλακας των «βυσσινί» θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την ομάδα, ακόμα και την Δευτέρα το πρωί, καθώς από την στιγμή που αποκτήθηκε ο Μασόν και υπάρχει και ο Αποστολάκης προτιμήθηκε να μείνει ελεύθερος, κάτι που θα είναι καλό και για τον ίδιο τον παίκτη.

Ο Δεληγιαννίδης αγωνίστηκε φέτος σε 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με την ΑΕΛ Novibet δίνοντας και μία ασίστ, παίζοντας μάλιστα και ως δεξί μπακ, αλλά και ως αριστερό. Όσον αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο Αστέρας Τρίπολης είναι η ομάδα που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτησή του και μένει να δούμε αν τελικά καταλήξει στην ομάδα της Αρκαδίας ή κάπου αλλού. Το σίγουρο πάντως είναι πως άμεσα ο Δεληγιαννίδης θα αποτελέσει παρελθόν από τους Θεσσαλούς.