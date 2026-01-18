Ο ατζέντης του Ολίμπιου Μορουτσάν θεωρεί δεδομένη τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή του από τον Άρη στη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

Ο Ολίμπιου Μορουτσάν χρησιμοποιήθηκε από τον Μανόλο Χιμένεθ στον σημερινό αγώνα με την ΑΕΛ NOVIBET, κρίνοντας όμως από τις τοποθετήσεις του ατζέντη του, μάλλον ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Άρη. Ο ρουμανικός Τύπος αναφέρει μάλιστα ότι πιθανότατα αύριο (19/1) θα ταξιδέψει στη Ρουμανία για να ενσωματωθεί στη Ραπίντ Βουκουρεστίου και όλες οι πληροφορίες αντλούνται από τις δηλώσεις του ατζέντη του ποδοσφαιριστή, του Τζιοβάνι Μπεκάλι.

Μάλιστα, ο κ. Μπεκάλι ανέφερε κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τους όρους της συμφωνίας λέγοντας αρχικά ότι… «η εταιρεία μας έχει συνομιλίες με τη Ραπίντ εδώ και περίπου δύο εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή, ο Ντράγκος Σίρμπου, συνεργάτης μας, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης παίζει παιχνίδι και ο πρόεδρος, ο γενικός διευθυντής, όλοι θα είναι εκεί. Υπάρχει συμφωνία με τη Ραπίντ για ένα αξιοπρεπές συμβόλαιο για έναν παίκτη που επιστρέφει από το εξωτερικό. Είναι αλήθεια ότι ο παίκτης χάνει κάποια χρήματα, αλλά έρχεται σε μια ομάδα που αγωνίζεται για έναν τίτλο. Είναι ένας εξάμηνος δανεισμός με option για δύο ακόμη χρόνια. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να φύγει ο παίκτης από εκεί ελεύθερος. Η Ραπίντ δεν δίνει χρήματα, αλλά αν ενεργοποιηθεί η option, θα αυξήσει λίγο τον μισθό».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι… «ο παίκτης δέχθηκε και θα μιλήσουμε με τη Γαλατασαράι και τον Άρη, οι οποίοι έχουν τα δικαιώματα. Ελπίζω ότι σήμερα και αύριο θα μπορέσουμε να τα κλείσουμε όλα. Ο παίκτης, γενικά, συμφωνεί να έρθει… Στην Ελλάδα είχε έναν μεγάλο μισθό, περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ για δυόμισι χρόνια. Αν μείνει εκεί, θα πάρει αυτά τα χρήματα, όσο κι αν παίξει. Αλλά πρέπει να παίζει», εννοώντας ότι στη Ραπίντ θα έχει χρόνο συμμετοχής. Κατά τα ρουμανικά media, η option αγοράς προβλέπει το ποσό των 2.000.000 ευρώ.