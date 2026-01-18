Παρακολουθήστε το γκολ του Σαγάλ, τη μοναδική ευκαιρία του Αρη και τις καλές φάσεις της ΑΕΛ Novibet στην πρώτη εφετινή εντός έδρας νίκη της θεσσαλικής ομάδας στη Stoiximan Superleague.

Η ΑΕΛ NOVIBET επικράτησε του Άρη με 1-0 στο AEL FC Arena στην παρθενική εντός έδρας νίκη της στη σεζόν καθώς οι «κίτρινοι» έκαναν κακό παιχνίδι και παραμένουν μακριά από τον στόχο της τετράδας. Το γκολ του Σαγάλ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης έκρινε τον αγώνα στο AEL FC Arena και χάρισε στην ΑΕΛ NOVIBET την παρθενική νίκη της στο πρωτάθλημα και νέες, αυξημένες ελπίδες παραμονής στη Stoiximan Superleague.

Οι γηπεδούχοι έκαναν πολύ καλό πρώτο ημίχρονο καθώς είχαν περισσότερες φάσεις για μεγαλύτερο σκορ. Ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ στον Παναγίδη στο γκολ των γηπεδούχων και συνολικά έκανε κάκιστο παιχνίδι, καθώς είχε συντριπτικό ποσοστό κατοχής μπάλας αλλά μόλις μία καθαρή ευκαιρία, με τον Νοά Φαντιγκά.

Παρακολουθήστε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης...