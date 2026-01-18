ΑΕΛ Novibet - Αρης 1-0: Τα highlights του αγώνα (Vid)
Η ΑΕΛ NOVIBET επικράτησε του Άρη με 1-0 στο AEL FC Arena στην παρθενική εντός έδρας νίκη της στη σεζόν καθώς οι «κίτρινοι» έκαναν κακό παιχνίδι και παραμένουν μακριά από τον στόχο της τετράδας. Το γκολ του Σαγάλ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης έκρινε τον αγώνα στο AEL FC Arena και χάρισε στην ΑΕΛ NOVIBET την παρθενική νίκη της στο πρωτάθλημα και νέες, αυξημένες ελπίδες παραμονής στη Stoiximan Superleague.
Οι γηπεδούχοι έκαναν πολύ καλό πρώτο ημίχρονο καθώς είχαν περισσότερες φάσεις για μεγαλύτερο σκορ. Ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ στον Παναγίδη στο γκολ των γηπεδούχων και συνολικά έκανε κάκιστο παιχνίδι, καθώς είχε συντριπτικό ποσοστό κατοχής μπάλας αλλά μόλις μία καθαρή ευκαιρία, με τον Νοά Φαντιγκά.
Παρακολουθήστε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.