Στο 3' ο Σαγκάλ έγραψε το ΑΕΛ Novibet - Άρης 1-0.

Η ΑΕΛ Novibet μπήκε φουριόζα στο ματς με τον Άρη και μόλις στο 3' άνοιξε το σκορ. Ένα ματς πολύ σημαντικό για τους «βυσσινί» ειδικά και μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού επί της Κηφισιάς με 2-1.

Ο Μούργος εκτέλεσε έξυπνα με κάθετη πάσα το φάουλ, ενώ όλοι περίμεναν γέμισμα, ο Χιλιανός Άνχελο Σαγκάλ, βγήκε από τα... σκριν και από πλάγια αριστερό με αριστερό σουτ νίκησε τον Αθανασιάδη για το 1-0.

Το γκολ της ΑΕΛ Novibet