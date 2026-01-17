Πανσερραϊκός: Παίκτες και εξέδρα έγιναν ένα φωνάζοντας «Σέρρες»
Το γκολ του Μασκανάκη στο 92' έμελλε να οδηγήσει τον Πανσερραϊκό σε μία μεγάλης σημασίας νίκη με σκορ 2-1 επί της ομάδας της Κηφισιάς. Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες του Σαραγόσα και η εξέδρα έγιναν ένα φωνάζοντας «Σέρρες». Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε στο επίσημο Instagram του ο Πανσερραϊκός με πλάνα από τους ποδοσφαιριστές του και τον κόσμο του.
🔴💥 Η αποθέωση του κόσμου στους παίκτες του Πανσερραϊκού έπειτα από την σπουδαία νίκη κόντρα στην Κηφισιά στις καθυστερήσεις του αγώναJanuary 17, 2026
🎥 Credits: panserraikosFc (Instagram) pic.twitter.com/SkXVAqEcT2
