Η πολύ μεγάλη νίκη του Πανσερραϊκού με το 2-1 επί της ομάδας της Κηφισιάς πανηγυρίστηκε ανάλογα μετά το τέλος του αγώνα.

Το γκολ του Μασκανάκη στο 92' έμελλε να οδηγήσει τον Πανσερραϊκό σε μία μεγάλης σημασίας νίκη με σκορ 2-1 επί της ομάδας της Κηφισιάς. Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες του Σαραγόσα και η εξέδρα έγιναν ένα φωνάζοντας «Σέρρες». Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε στο επίσημο Instagram του ο Πανσερραϊκός με πλάνα από τους ποδοσφαιριστές του και τον κόσμο του.