Το γκολ του Μασκανάκη στο 92' για το 2-1 του Πανσερραϊκού εναντίον της Κηφισιάς.

Θρίλερ στις Σέρρες. Ο Πανσερραϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ στο 92' κόντρα στην Κηφισιά, με χρυσή αλλαγή τον Αλέξανδρο Μασκανάκη.

Ο 21χρονος παίκτης μπήκε στο 89' και στο 92' έκανε το 2-1 για την ομάδα του. Ο Καρέλης από αριστερά γύρισε τη μπάλα και ο Μασκανάκης με πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον Ραμίρες για το 2-1.

Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Πόμπο, αλλά ο Μόσχου δεν έδωσε κάτι, ενώ και ο Πουλικίδης στο VAR δεν κάλεσε τον ρέφερι να εξετάσει τη φάση, αφού έκρινε ότι όλα ήταν κανονικά.

Το 2-1 του Πανσερραϊκού