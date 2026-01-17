Πανσερραϊκός - Κηφισιά: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Πανσερραϊκός παραμένει «ζωντανός». Τα Λιοντάρια μετά από 3 μήνες επέστρεψαν στα τρίποντα, καθώς επικράτησαν της Κηφισιάς στις Σέρρες με 2-1, κάνοντας μάλιστα ανατροπή, χάρη στο γκολ του Μασκανάκη στο 90+2'.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 30ο λεπτό, όταν ο Ζέρσον Σόουζα πέρασε άψογη κάθετη πάσα, ο Χριστόπουλος έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Τσομπανίδη για το 0-1.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν τo γκολ της ισοφάρισης στο 59ο λεπτό. Ο Λύρατζης εκτέλεσε το φάουλ, από τον Έμπο η μπάλα στρώθηκε στον Γκελασβίλι, ο οποίος σούταρε για το 1-1.
Στο 90+2' ο Πόμπο έχασε την μπάλα σε φάση που οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ, ο Καρέλης έκανε το γύρισμα, ο Μασκανάκης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έσπρωξε τα δίχτυα για το τελικό 2-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.