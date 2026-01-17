Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Πανσερραϊκού επί της Κηφισιάς, με ανατροπή.

Ο Πανσερραϊκός παραμένει «ζωντανός». Τα Λιοντάρια μετά από 3 μήνες επέστρεψαν στα τρίποντα, καθώς επικράτησαν της Κηφισιάς στις Σέρρες με 2-1, κάνοντας μάλιστα ανατροπή, χάρη στο γκολ του Μασκανάκη στο 90+2'.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 30ο λεπτό, όταν ο Ζέρσον Σόουζα πέρασε άψογη κάθετη πάσα, ο Χριστόπουλος έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Τσομπανίδη για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν τo γκολ της ισοφάρισης στο 59ο λεπτό. Ο Λύρατζης εκτέλεσε το φάουλ, από τον Έμπο η μπάλα στρώθηκε στον Γκελασβίλι, ο οποίος σούταρε για το 1-1.

Στο 90+2' ο Πόμπο έχασε την μπάλα σε φάση που οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ, ο Καρέλης έκανε το γύρισμα, ο Μασκανάκης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έσπρωξε τα δίχτυα για το τελικό 2-1