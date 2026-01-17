Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει σκοπό να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα (18/1, 17:00) με την ΑΕΛ Novibet.

Οι προθέσεις του Ισπανού προπονητή αναδείχθηκαν μέσα από τοποθετήσεις του και κυρίως, την αξιολόγηση της κατάστασης των κεντρικών αμυντικών του. Πέραν δηλαδή της δεδομένης επιστροφής του Φαμπιάνο Λέισμαν στο κέντρο της άμυνας, ο Μανόλο Χιμένεθ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης και του Νόα Σούντμπεργκ λέγοντας ότι… «οι κεντρικοί αμυντικοί Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ πλέον είναι σ’ ένα πολύ καλό επίπεδο, μετά από δύο μήνες αποχής από τα παιχνίδια».

Πηγαίνοντας στα αμυντικά άκρα, πιθανότατα θα διατηρηθούν οι Τεχέρο-Φαντιγκά ελλείψει άλλων λύσεων αλλά και δεδομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης του Μανόλο Χιμένεθ στο πρόσωπο του Μάρτιν Φρίντεκ. Βέβαια, οι δύο πλάγιοι full back ήδη «κουβαλούν» διαδοχικά 90λεπτα στις αναμετρήσεις με Παναιτωλικό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ήταν ξεκάθαρος ως προς τις σκέψεις του. Σκέφτεται σοβαρά να χρησιμοποιήσει τον Κώστα Γαλανόπουλο και γενικώς να αλλάξει την τριάδα και μένει να φανεί ποιος θα μείνει έξω μεταξύ Μόντσου και Γένσεν. Στα επιθετικά άκρα, ο Ισπανός τεχνικός έδειξε την πρόθεση επαναφοράς του Βραζιλιάνου Ντούντου στο αριστερό άκρο παράλληλα της διατήρησης του Κάρελ Πέρεθ στο αντίστοιχο δεξιό. Στην κορυφή της επίθεσης, κατά πάσα πιθανότητα, θα διατηρηθεί ο Λορέν Μορόν.